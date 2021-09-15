Активісти прибрали пляж Одеси від сміття: фото "до" та "після"

Активісти різних організацій зібралися 12 вересня, щоб прибрати Поповський пляж в Одесі від завалів сміття. За їхніми підрахунками, 17 людей за 2 години змогли зібрати близько 600 кілограмів сміття.

Загалом участь в акції взяли активісти трьох організацій – ЕкоСвіт "Одеса", екологічний рух "Прибери v Gorakh" та організація "Парк культури".

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На допомогу їхали з Кам'янця Подільського

Учасниця екологічної акції Поліна Яцук розповіла у своєму фейсбуці, що група людей спеціально приїхали з Кам'янця-Подільського, що на Хмельниччині, аби допомогти прибрати в Одесі.

Між містами, до слова, найкоротшими маршрутами відстань становить понад 500 кілометрів.

До та після прибирання

Найбільше активістів розлютив той факт, що одесити продовжували викидати свої відходи в сміттєві баки, які вже давно були переповненими. Тож довкола них були цілі гори сміття.

Крім того, жодна комунальна служба не прибирає цю територію. Тож екологічні ініціативи, які організували акцію, пообіцяли взяти цю ситуацію під власний контроль.



Поповський пляж до та після прибирання / Фото "Парк культури"

Заклик до одеситів

Поліна Яцук переконана, що в Одесі так брудно саме через те, що місцеві не беруть на себе відповідальність за власне сміття. Мовляв, вони очікують, що хтось прийде й прибере за них.

Проте все більше сміття попадає у воду й я не здивуюсь, що море не тільки буде цвісти зеленим, а й риба скоро буде плавати животом доверху,

– заявила активістка.

Прибирання пляжу в Одесі: дивіться фото

Публікація організації "Парк культури":

Всім привіт!

У неділю наша команда взяла участь в еко-суботнику на Поповському пляжі біля санаторію "Зелена Гірка". Спільно з еко-рухами Прибери в Горах і Екосвіт "Одеса" було зібрано 80 мішків сміття по 120л.

За нашими приблизними підрахунками, за 2 години 17 осіб змогли зібрати близько 600 кг сміття! Природа сказала всім нам – спасибі.

Найбільше обурив той факт, що люди закидають переповнені сміттєві баки, які не забираючи з собою сміття в таких випадках. І жодна комунальна служба не здійснює прибирання даної території!

Це обурлива проблема і вимагає, щоб її взяли під контроль! Наша команда буде шукати рішення цієї ситуації.

А поки, розкажіть нам, чи берете ви участь в суботниках?