Чим небезпечна пересолена їжа та чи можна відмовитися від солі зовсім

Дієтологиня Світлана Фус заявила, що сучасна їжа перенасичена сіллю. Тож люди, які не стежать за кількістю солі у раціоні, можуть непомітно для себе збільшити добове споживання солі до 30 – 40 грамів на добу.

У багатьох продуктах сіль міститься в досить великих кількостях, хоча на перший погляд це може бути непомітним. Навіть якщо не посипати сіллю овочі або м'ясо, ми все одно вживаємо її в прихованому вигляді.

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Чим небезпечний надлишок солі

Сіль у великій кількості присутня в маринадах, консервах або ковбасах, не кажучи вже про картопляні чіпси.

Вживання пересоленої їжі сприяє підвищенню артеріального тиску, розвитку серцевих захворювань, атеросклерозу. Це відбувається, тому що солоні продукти провокують спрагу й затримують воду в організмі.

Відтак погіршується робота кровоносних судин та серця, змінюється згортання крові, утворюються набряки, порушується функція нирок, печінки. А також тіло старіє швидше через надмірне вживання солі.

Кількість солі у свіжих та оброблених продуктах / Інфографіка Світлани Фус

Чи можна жити без солі

Дієтологиня запевняє, що жити зовсім без солі не можна. Адже повна відмова від вживання солі призводить до негативних наслідків для організму.

Наприклад, нестача натрію хлориду викликає апатію, швидку втому, депресивні стани та слабкості в м'язах. Обмін речовин порушується як від надлишку так і від нестачі солі.

Тому при нормальному стані здоров'я потрібно просто обмежити споживання солі до добової норми. Іноді використовують безсольові дієти для швидкого схуднення.

На жаль, ефект зменшення маси тіла досягнеться за рахунок виведення рідини з організму, що не завжди корисно й безпечно. Кількість доданої в їжу солі не повинна перевищувати 5 грамів, а це 1 чайна ложка на добу.