Чому шкідливо довго відсипатися на вихідних: пояснення експерта

Усі ми лише й чекаємо вихідних, аби зробити перерву й трішки відпочити від роботи. Хтось любить більш активний відпочинок, а дехто розглядає вихідні лише як можливість відіспатися. Втім, експерти кажуть: до останнього вдаватися не варто.

Звичка відсипатися на вихідних може мати згубний вплив на наш режим сну. Таке переконання висловила експерткиня зі сну Стефані Ромішевскі.

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"Надолужити" не вийде

Спроби відіспатися у вихідні за весь тиждень часто тільки посилюють погані цикли сну й можуть призвести до безсоння.

Стефані Ромішевскі відзначає: дозволяти собі поспати довше час від часу – це нормально. Втім, точно не варто перетворювати це на звичку.

Коли ми довго лежимо, нашому мозку важко зрозуміти, коли потрібно відчувати сонливість, оскільки за його відчуттями у вас був "додатковий" сон, навіть якщо ви лягли спати пізніше й не виспалися,

– пояснює експерткиня.

Як підготуватися до сну

Ромішевскі радить заздалегідь готуватися до сну. Зокрема, за годину – дві перед цим потрібно відмовитися від проведення часу в смартфону чи перед екраном телевізора.

Вона наголошує, що для синхронізації циклів сну нашого тіла важливий сталий щоденний режим сну. Навіть якщо ви працюєте з дому й не витрачаєте час на дорогу, не варто лягати спати пізніше й проводити в ліжку більше часу, як би це не було заманливо.