Автор ініціативи – громадська організація "Нуль відходів Львів". Проєкт впроваджується за підтримки Управління екології та природних ресурсів Департаменту містобудування Львівської міської ради.

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Контейнер для збору ліків / Фото

Зібрані ліки передадуть ліцензованому підприємству "Екологічні інвестиції", що у Києві. Там їх знешкодять шляхом високотемпературного спалювання.

Чому це важливо

Варто усвідомити, що знешкоджувати протерміновані ліки так само важливо, як і утилізувати стару електроніку. Велика частина препаратів несе величезну загрозу для довкілля. До прикладу, деякі ліки змінюють поведінку тварин, порушують роботу органів птахів, забруднюють річки, спричиняють появу нових бактерій та інфекцій.

Фахівці застерігають! Виливати в каналізацію чи викидати в смітник не можна: антибіотики, гормони, протизапальні засоби, антидепресанти, протигрибкові та противірусні засоби. Натомість вітаміни, амінокислоти, сиропи від кашлю, рослинні препарати, глюкоза, фізрозчин – усі ці засоби не становлять загрози для довкілля.

Що можна здати

пластикові блістери з таблетками та пігулками (без коробочок та інструкцій);

металеві та пластикові тюбики;

пластикові баночки та пляшки;

скляні пляшки, баночки та ампули (проконтролюйте, щоб вони не розбились: покладіть в коробочку або загорніть в папір).

Які предмети не прийматимуть

шприци та голки;

ртутні та електронні термометри;

медичні маски та рукавички;

безпечні ліки (згадані вище);

інші відходи.

Локації

Протерміновані ліки можна здати в різних куточках міста:

Аптеки D.S. за адресами:

площа Міцкевича, 8

проспект Червоної Калини, 36

вулиця Грінченка, 5

ТРЦ "Viсtoria Gardens" за адресою: вулиця Кульпарківська, 226а

6 міська поліклініка за адресою: вулиця Медової печери, 1

Екобус – цей мобільний пункт зазвичай збирає батарейки, лампи й термометри, а на час проєкту прийматиме й протерміновані ліки.