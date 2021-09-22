Сьогодні ми розповімо вам про те, що станеться, якщо замінити автомобіль на велосипед. Можливо, після цього й ви захочете це зробити в повсякденному житті.

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Непереоціненна користь для здоров'я

Ця тема, мабуть, вже заїжджена, але переоцінити користь для здоров'я від регулярної їзди на велосипеді справді важко. Передовсім це позитивно впливає на роботу серця. Достатньо всього 2 – 3 десятків кілометрів, накручених на велосипеді за тиждень, аби відчутно знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Крім того, регулярні поїздки на велосипеді створюють ефективне фізичне навантаження для організму, що дозволяє йому швидше й ефективніше боротися з простудою та сезонними інфекціями.

Секс стане кращим

Саме так! Регулярні фізичні навантаження зроблять вас більш витривалими в сексі, а ваше сексуальне здоров'я буде більш довговічним. У чоловіків регулярні поїздки на велосипеді знижують ризик імпотенції.

Ба більше, велосипед зробить приємнішими й враження від самого сексу. І для цього його навіть не доведеться тягнути в ліжко. Мовиться про сильніші відчуття при оргазмі, адже викид гормонів у тренованому тілі відчувається більш чітко.

Велосипед економить гроші

Не секрет, що велосипед – дуже економний засіб пересування. Якщо не брати до уваги деталі "коня", які іноді доводиться міняти – зовсім безкоштовний. Адже вам не доводиться платити за пальне чи за проїзд у громадському транспорті.

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Велосипед рятує планету

Ваш "залізний кінь" може бути ще й таким собі супергероєм. На відміну від автомобіля, велосипед – це екологічно чистий транспорт у використанні. При цьому на авто припадає близько 25% усіх парникових газів у світі.

Таким чином коли ви крутите педалі замість того, аби їхати на авто, то долучаєтесь до того, аби цю частку знизити. Ви буквально рятуєте планету кожним своїм обертом педалі.

Ви завжди в чудовій формі

Велосипед – чудовий спосіб тримати себе в гарній формі. По-перше, почати регулярно їздити на велосипеді значно простіше, ніж почати регулярно бігати. Банально тому, що це більш виснажливо.

Для того, аби нівелювати ризик ожиріння медики рекомендують займатися спортом 60 – 90 хвилин на день. А велосипедистам навіть не потрібно докладати до цього якихось зусиль.



Велосипед допоможе зберегти гарну форму / Фото "ВелоЖурнал"

Довкола багато цікавого

Якщо ви пересідаєте з автомобіля чи з громадського транспорту на велосипед, готуйтесь до того, що, цілком імовірно, доведеться змінювати звичні маршрути.

Або ж за новими маршрутами, або ж і вже за звичним можна помітити багато цікавого на вулицях рідного міста – того, чого раніше не помічав за вікном автомобіля.

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Велосипед – це стильно

По-перше, велосипед дозволяє вам вдягатися як забажаєте. Якщо ви їдете на велосипеді в обтягуючому трико або в спортивному костюмі – то ніхто вам і слова не скаже. Натомість якщо ви в такому вигляді пройдетесь без велосипеда, то оточуючі в кращому випадку вирішать, що ви – "пацан з района".

Та й загалом велосипед вже давно став сучасним трендом. Багато хто використовує "коня" як важливий елемент власного стилю, а в популярному серіалі навіть президент їздив на роботу лише на велосипеді.



Велосипед стає важливим елементом стилю / Фото Bike & Me

Тренування по дорозі на роботу

Цей пункт особливо корисний, якщо у вас малорухлива робота. Тоді цю рухливість вам допоможе замінити процес добирання на роботу.

Крім того, він буде корисним для тих, хто переконує сам себе, що перебуває в незадовільній фізичній формі, бо через роботу не має часу зайнятися собою. Ось вам і вихід – ви можете займатися собою просто по дорозі на цю саму роботу.

Паркуєшся – де забажаєш

Паркування – головна проблема чи будь-якого українського міста. Та й не лише українського. Населені пункти переповнені автомобілями. Часто стояння в заторі триває довше, ніж саме добирання на роботу. А потім ще пів години доводиться шукати місце для паркування автомобіля.

Цю проблему чудову розв'язує велосипед, адже місця для паркування "залізного коня" в українських містах – на кожному кроці. Тому з велосипедом час добирання на роботу стане лише швидшим.

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Велосипед корисний для автомобіля

Вам не здалося! Як би не дивно це звучало, але велосипед лише збільшить тривалість експлуатації вашого автомобіля. Особливо, якщо ви живете у великому місті й використовуєте авто для недалеких поїздок.

Саме через такі короткі поїздки скорочується термін експлуатації автомобільного двигуна. Натомість для незначних поїздок краще використовувати велосипед. Тим паче, що це має стільки позитивних наслідків.