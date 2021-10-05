На лікування дівчинки вже зібрали 30 мільйонів гривень. Втім, на найдорожчий укол у світі Zolgensma потрібно ще 25 мільйонів гривень.
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День для Вікторії
Благодійну акцію планують провести у вівторок, 19 жовтня. Її суть у тому, щоб цього дня всі охочі перерахували свою денну заробітну платню на допомогу Вікторії Полюзі.
Я закликаю і прошу усіх підприємців і керівників приєднатись до цієї ініціативи. Давайте закриємо збір вже цієї осені!
– закликав Андрій Садовий.
Міський голова Львова також зазначив, що вже всі працівники міської ради дали свою згоду, щоб 19 жовтня приєднатися до благодійної ініціативи й перерахувати гроші на допомогу дівчинці.
"Це, можливо, невеликі кошти для кожного з нас. Але це шанс на життя! 19 жовтня – порятунок Вікторії Полюги. Дякую", – резюмував львівський мер.
Звернення Андрія Садового: дивіться відео
До слова, ми вже раніше розповідали про юну Вікторію Полюгу. Тоді рішення про виділення пів мільйона гривень на допомогу дівчинці схвалила Львівська ОДА.
Публікація Андрія Садового:
Щедрих вівторків забагато не буває. 19 жовтня – день для Вікторії.
На укол для маленької львів'янки зі СМА вже зібрали 30 мільйонів гривень. Ви неймовірні! Але потрібно ще 25 мільйонів. Тому ми започатковуємо нову ініціативу – День для Вікторії.
19 жовтня – це день, коли всі охочі перерахують свою денну заробітну плату на допомогу Вікторії. Я закликаю і прошу усіх підприємців і керівників приєднатись до цієї ініціативи. Давайте закриємо збір вже цієї осені!
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