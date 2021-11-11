Загалом курси триватимуть протягом пів року. У такий спосіб в облдержадміністрації розраховують допомогти ветеранам знайти себе в цивільній професії.

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ІТ-курси для ветеранів

Протягом половини року колишні бійці навчатимуться тестувати комп'ютерні програми. У Дніпровській ОДА відзначають, що нині тестувальник програмного забезпечення – доволі затребувана професія на ринку праці.

Професію тестувальника програм бійці опановуватимуть у дніпровській комп'ютерній академії "ШАГ". Заняття триватимуть по три години двічі на тиждень.

Увесь курс складається з трьох блоків. Почнемо з основ системного адміністрування, потім перейдемо до програмування, а опісля – до тестування. Акцент робитимемо на практичних навичках,

– розповів викладач Станіслав Кузнецов.

На курсах хлопців навчать самостійно встановлювати сервери, проводити ручне й автоматичне тестування, шукати помилки та недоліки в нових базах даних і мовах програмування.

"Я військовий зв'язківець, тож ІТ-сфера мені близька. Вирішив спробувати себе в програмному тестуванні, навчитися новому. Ба більше, курси недалеко від місця служби, і час зручний", – розповів учасник курсу Сергій Гізатулін.

ІТ-курси для ветеранів у Дніпрі: дивіться фото