Естетично та екологічно: у Києві встановили арт-інсталяцію з переробленого пластику

У Києві встановили незвичайний артоб'єкт, покликаний висвітлювати проблему поводження з відходами. "Антисміттєва" інсталяція з переробленого пластику з'явилася на території інноваційного парку UNIT.City.

Recycle-інсталяція – це результат партнерства організації "Україна без сміття" й творчої майстерні Merman Art, що відома за своїм артоб'єктом для фестивалю Burning Man Project 2022. Її підготували спеціально до International Mayors Summit.

Це просто ідеальний партнерський метч, коли ідея втілюється в максимально короткі терміни!,

– йдеться у повідомленні.

"Україна без сміття" вкотре доводить – відходів не існує, а вторсировиною може бути усе! Артоб'єкт виконує дуже важливу функцію – розповідає про поточний стан справ у "сміттєвій" сфері. Декілька цифр на інсталяції та 3 – 5 хвилин вашого часу забезпечать чітке усвідомлення масштабу проблеми.

Унікальна "антисміттєва" інсталяція / Фото фейсбук "Україна без сміття"

Про інсталяцію

5 днів монтажу;

16 трикутників з перероблених стаканчиків з-під молочних продуктів і контейнерів для зберігання речей;

близько 24 кілограмів вторсировини.

Наша перша арт-інсталяція із переробленого пластику! 5 днів від ТЗ до монтажу вже готової конструкції

16 частин-трикутників, зроблених із контейнерів із маркуванням "PP5", тобто все це — «реінкарновані» стаканчики з-під молочних продуктів і контейнерів для зберігання речей близько 24 кг вторсировини використано для інсталяції Це інсталяція-пазл, інсталяція-головоломка, інсталяція-міфозламувачка: всього за 3-5 хв, читаючи текст на цифрах, ви складете уявлення про те, what is going on у "сміттєвій" сфері.

Створювали ми її з командою таких же творчих відчайдухів, як і ми — Merman Art. Саме вони виграли грант на створення інсталяції для Burning Man Project 2022. Пам'ятаєте їхнього дерев'яного чоловіка, який «плив» біля Арки дружби народів, а потім біля UNIT.City? Дякуємо команді Merman Art, це просто ідеальний партнерський метч, коли ідея втілюється в максимально короткі терміни! Особлива подяка Ірині Озимок (Iryna Ozymok) і WNISEF, організатору International Mayors Summit, до якого ми й готували всю цю recycle-інсталяцію. Побачити її на власні очі ще можна на території UNIT.City, а про подальшу її локалізацію ще розкажемо, бо на цьому історії тільки починається.