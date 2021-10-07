Підписання меморандума відбулося 6 жовтня під час міжнародної конференції "Харків: розвиток та інвестиції".

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Суть меморандума

Підписання документа передбачає визначення екологічних викликів, які стоять перед містом, і розробку плану дій щодо їх подолання.

Як зазначив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, приєднання Харкова до програми "Зелені міста" дозволить суттєво оновити інфраструктуру міста й поліпшити екологічну ситуацію.

За допомогою ЄБРР ми зможемо оновити парк нашого громадського транспорту і зменшити викиди СО2, вирішити інші проблеми, оскільки ми активно працюємо над покращенням екології міста,

– розповів Ігор Терехов.

За словами заступника директора ЄБРР в Україні Марка Магалецького, в рамках програми буде проведений комплексний аналіз екологічної ситуації в місті та підготовлений план дій, який дозволить поліпшити екологічну обстановку.

Цікаво! Нині учасниками програми "Зелені міста" вже є 50 міст у Європі та Азії. Серед українських міст до програми раніше доєдналися Львів, Київ, Маріуполь, Кривий Ріг, Хмельницький і Дніпро.