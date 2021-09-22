Харків'янин пробіг 225 кілометрів з Дніпра для плогінг-акції: мотивуюче відео з фінішу

Харків'янин Сергій Прескорник здолав 225 кілометрів, пробігши з Дніпра до Харкова. Обіцянку про такий забіг він дав ще місяць тому на плогінг-акції "Чистий лісопарк".

Бігун обіцяв пробігти цю відстань, якщо зможе до вересня зібрати 100 тисяч гривень на будівництво нової екостанції в Києві. І йому це вдалося.

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Забіг на понад добу

Друзі та близькі називають Сергія Прескорника "Біжучою бородою". Все через стиль чоловіка – коли ви помітите його на вулиці, то перше, що впаде у вічі – його пишна борода.

Сергій розпочав свій забіг 18 вересня о 6 ранку в Дніпрі, а на фініші був близько 12 години дня 19 вересня.

Тож загалом на відстань у 225 кілометрів йому пішло 30 годин. У розрахунку це в середньому 7,5 кілометра за годину. Втім, це якщо рахувати без зупинок.

Та дорогою спортсмен таки робив зупинки, щоб перепочити та поїсти. Він публікував фото у своїх соціальних мережах. Його супроводжувала швидка та поліція.

Відео фінішу "Біжучої бороди" в Харкові: дивіться відео

Що таке плогінг?

Це поєднання екологічних ініціатив та фітнес-рухів. Переважно це прибирання, поєднане з бігом неквапливим темпом. Таким чином активісти, наприклад, прибирають власні вулиці або різні місця, популярні серед туристів.

До слова,Відтепер 225 кілометрів – найдовша дистанція, яку українець пробіг без сну.