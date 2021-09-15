Варто лише обрати заклад й улюблену страву, оплатити замовлення та насолоджуватися швидкісною доставкою. До слова, вартість позицій не відрізняються від цін в меню закладу. Ба більше, від вас не вимагають робити замовлення на певну суму – ви можете замовити один бургер або десяток порцій китайської локшини!

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Як це працює

Щоб скористатися доставкою, необхідно завантажити додаток Rocket на свій смартфон (Android або iOS). Тестове замовлення на суму від 250 гривень можна здійснити зі знижкою 70 гривень. Для цього активуйте промокод khml70 та скористайтеся карткою для оплати замовлення.

Найближчим часом за допомогою застосунку можна буде зробити замовлення з ресторану McDonald's. Згодом компанія нарощуватиме кількість партнерів. Наступний крок – впровадження послуги кур'єрської доставки продуктів з магазинів.

Довідка: Українська сервіс доставки Rocket з'явився у 2018 році та спершу мав іншу назву – Raketa. Компанія стрімко розвивалася та швидко вийшла на міжнародний ринок, тож назву змінили на Rocket. Кур'єри обслуговують клієнтів у 29 українських містах, а також – на Кіпрі, в Нідерландах, Греції та Франції. У довгостроковій перспективі планується запуск сервісу ще у 10 країнах Європи.