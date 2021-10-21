У Києві проведуть благодійний Wizz Air Kyiv City Marathon

У Києві протягом 23 – 24 жовтня відбудеться вже дванадцятий Wizz Air Kyiv City Marathon. У ньому візьмуть участь близько 8 500 людей, серед яких ветерани АТО, іноземці й діти з інвалідністю.

Призовий фонд марафону становить 132 тисячі гривень. Гроші розподілять між усіма абсолютними переможцями марафону.

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Розподіл учасників

Учасників планують поділити на різні групи, залежно від наявності в учасників COVID-документів. Загалом учасники стартуватимуть у двох різних коридорах:

зелений коридор – тут стартуватимуть вакциновані учасники або такі, що перехворіли чи зробили плр-тест;

– тут стартуватимуть вакциновані учасники або такі, що перехворіли чи зробили плр-тест; жовтий коридор – для тих учасників, у яких не буде відповідних документів.

Різні дистанції для різних учасників

Учасники долатимуть різні дистанції, залежно від своїх фізичних кондицій. Наприклад, захисники й захисниці України бігтимуть "ветеранську десятку" – забіг на 10 кілометрів.

На цій дистанції побіжать ті, хто отримав серйозні поранення на війні. Рухова активність стає для наших ветеранів стимулом розвиватися, рухатися далі. Чому саме 10 кілометрів? Тому що це та дистанція, яку можна подолати без особливої підготовки,

– пояснює уповноважений з питань реабілітації ветеранів Костянтин Винниченко.

Загалом у забігу візьмуть участь близько 100 захисників і захисниць, для яких він означає більше, ніж може здатися. Як наголошують організатори, головна мета – покращити здоров'я ветеранів.

В забігу також візьмуть участь діти з інвалідністю за підтримки бігового клубу для дітей з інвалідністю "Рука об руку".

У дитячих забігах у нас братимуть участь 5 дітей, які бігатимуть самотужки. Крім того, діти на візках долатимуть дистанцію 4,2 кілометра в супроводі дорослих.