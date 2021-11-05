Так, у тих регіонах України, де діють обмеження червоної карантинної зони, ресторани компанії працюють переважно "на виніс", через McDrive або McDelivery. Втім, є низка ресторанів, які досі можна відвідати.
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Відкриті ресторани в містах України:
- Дніпро: проспект Яворницького, 52;
- Запоріжжя: проспект Соборний, 218-А;
- Львів: проспект Шевченка, 7;
- Одеса: Червоний провулок, 1, проспект Шевченка, 2-Б.
Відкриті ресторани в Києві:
- вулиця Юрія Іллєнка, 3;
- Хрещатик 19-А;
- Вокзальна 2-А;
- вулиця Вишгородська, 33-А;
- вулиця Гришка, 7;
- вулиця Теодора Драйзера, 4;
- вулиця Гната Хоткевича, 1-В;
- проспект Палладіна, 7-Д;
- проспект Оболонський, 26-А.
Заходь у гості, якщо ти маєш COVID-сертифікат про вакцинацію чи негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до відвідування,
– запрошують у McDonald's.