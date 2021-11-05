Так, у тих регіонах України, де діють обмеження червоної карантинної зони, ресторани компанії працюють переважно "на виніс", через McDrive або McDelivery. Втім, є низка ресторанів, які досі можна відвідати.

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Відкриті ресторани в містах України:

  • Дніпро: проспект Яворницького, 52;
  • Запоріжжя: проспект Соборний, 218-А;
  • Львів: проспект Шевченка, 7;
  • Одеса: Червоний провулок, 1, проспект Шевченка, 2-Б.

Відкриті ресторани в Києві:

  • вулиця Юрія Іллєнка, 3;
  • Хрещатик 19-А;
  • Вокзальна 2-А;
  • вулиця Вишгородська, 33-А;
  • вулиця Гришка, 7;
  • вулиця Теодора Драйзера, 4;
  • вулиця Гната Хоткевича, 1-В;
  • проспект Палладіна, 7-Д;
  • проспект Оболонський, 26-А.

Заходь у гості, якщо ти маєш COVID-сертифікат про вакцинацію чи негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до відвідування,
– запрошують у McDonald's.