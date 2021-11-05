У McDonald's розповіли, як їхні ресторани працюють у червоній зоні

У багатьох регіонах України діють жорсткі карантинні обмеження через новий спалах пандемії коронавірусу. Через це багато ресторанів працюють лише "на виніс". Схожа ситуація склалась і з ресторанами McDonald's.

Так, у тих регіонах України, де діють обмеження червоної карантинної зони, ресторани компанії працюють переважно "на виніс", через McDrive або McDelivery. Втім, є низка ресторанів, які досі можна відвідати.

Цікаво Легкі та поживні: що потрібно знати про салати в ресторанах McDonald's

Відкриті ресторани в містах України:

Дніпро: проспект Яворницького, 52;

проспект Яворницького, 52; Запоріжжя: проспект Соборний, 218-А;

проспект Соборний, 218-А; Львів: проспект Шевченка, 7;

проспект Шевченка, 7; Одеса: Червоний провулок, 1, проспект Шевченка, 2-Б.

Відкриті ресторани в Києві:

вулиця Юрія Іллєнка, 3;

Хрещатик 19-А;

Вокзальна 2-А;

вулиця Вишгородська, 33-А;

вулиця Гришка, 7;

вулиця Теодора Драйзера, 4;

вулиця Гната Хоткевича, 1-В;

проспект Палладіна, 7-Д;

проспект Оболонський, 26-А.

Заходь у гості, якщо ти маєш COVID-сертифікат про вакцинацію чи негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до відвідування,

– запрошують у McDonald's.

Інформація оновлена й актуальна станом на 4 листопада 2021 року.