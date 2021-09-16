Відомо, що спершу компанія тестуватиме новий продукт. Так, мережа запустить лімітовану серію McPlant для закладів деяких регіонів. Якщо спостерігатиметься попит на продукт, через деякий проміжок часу бургер з'явиться в меню закладів.

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У компанії відзначають, що швидкий запуск росллиного продукт – задоволення неи з дешевих. Річ у тім, що наразі кількості споживачів рослинного м'яса в Україні невелика. Однак цей показник активно зростає.

Чим більше цей продукт купуватимуть у мережі, тим дешевше він коштуватиме. Зараз ми намагаємося підлаштувати рецептуру McPlant таким чином, щоб бургер був доступним,

– зазначають у McDonald's.

Про McPlant

Продажі рослинних бургерів стартували у Данії та Швеції, а згодом – в Австрії, Великій Британії та Ірландії. Відомо, що бургери McPlant готують по різному, адже вони орієнтовані на різних споживачів. Так, австрійська става орієнтована на флексетаріанців – людей, які обмежують споживання тваринних продуктів, не відмовляючись від них повністю. Відтак у складі бургеру є сир і майонез, а котлету смажать на грилі разом з м'ясними бургерами. Своєю чергою, у Великій Британії McPlant є повністю веганською стравою.