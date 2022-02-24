Суспільство має бачити свій вплив, а найкращий спосіб це демонструвати, звичайно ж, – мистецтво. Редакція 24 каналу підготувала добірку артпроєктів, які змушують задумуватися про наслідки. Це красномовні історії про те, що ми стоїмо на межі кліматичної катастрофи, тож ситуацію потрібно змінювати – спільно й комплексно.

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9 артпроєктів

​Фотопроєкт "Боги сміття"

Автор: фотограф Фабріс Монтейро

Локація: Сенегал, Північна Африка

"Боги сміття" / Фото Фабріса Монтейро

Художник зобразив сюрреалістичних персонажів на тлі африканських пейзажів. В основі картини – духи Африки, які вже не будуть колишніми. І це – відповідальність людей, які завдали непоправної шкоди довкіллю.

"Дівчина, яка тоне"

Автор: Рубен Орозко Лоза

Локація: Більбао, Іспанія

Доволі моторошна картина, яка викликає безліч емоцій. Напевно, одна з головних – це усвідомлення масштабу катастрофи та можливих наслідків. Люди самі обирають шлях до занепаду… Можливо варто змінити напрям руху?

Фотопроєкт "Русалки проти сміття"

Автор: Бенджамін Фон Вонг

Країна: Торонто, Канада

Головні героїні фотопроєкту – неймовірної краси русалки, які перебувають пластику. Звісно, це мали б бути морські хвилі. За словами творця, для реалізації задуму знадобилося 10 000 пляшок. Бенджамін прагнув продемонструвати, чим може обернутися тотальне засмічення водойм.

Свідоме поводження з відходами, сортування сміття та переробка вторсировини – ті напрями, які сьогодні мають ключову важливість на шляху до подолання екологічної кризи.

Мурал NANUK

Автор: Sonni

Локація: Майамі, США

NANUK / Фото Sonny

Талановитий стріт-арт художник закликає світову спільноту захищати тварин. Його роботи прикрашають будівлі різних міст США та Європи. "Мені пощастило жити у Південній Африці – куточку неймовірно красивої дикої природи. Я добре знайомий з проблемами, з якими стикаються ці тварини. Тому думка про те, що одного разу вони можуть зникнути, – справді хвилює мене", – говорить Sonny.

Фото "Зустріч на найвищому рівні"

Авторка: Тереза Баразіно

Локація: Ліма, Перу

"Зустріч на найвищому рівні / "Фото Терези Баразіно

Зображення яскраво демонструє рівень бездіяльності світових лідерів. Проблема зміни клімату – існує тут і зараз. Якщо наша реакція не буде відповідною, наслідки не влаштують нікого.

Мурал The Rebuild

Автор: Фінтан Меджі

Локація: Київ, Україна

Справді велична робота, яка закликає людство перестати знищувати свою домівку – матінку-природу. Дівчина, яка стоїть у воді з оберемком хмизу, закликає аналізувати, усвідомлювати та змінювати. Справді, мистецтво володіє неймовірною силою та здатне зачіпати найтонші струни людської душі.

Виставка "Плоди Землі"

Автор: Гільєрмо Ансельмо Веццозі

Локація: Лос-Анджелес, США

"Плоди Землі" / Фото Гільєрмо Ансельмо Веццозі

Проєкт на 100% виконаний з перероблених матеріалів. Здебільшого це – відходи, які кожен з нас виробляє щодня. Ключові завдання роботи:

спонукання до роздумів про перетворення природи та вплив діяльності людини;

сприяння освіті у сфері сталого розвитку.

Інсталяція Monumento Mínimo

Авторка: Неле Азеведо

Локація: Бразилія, Латинська Америка

Мисткиня виставляє свої роботи по всьому світі. Виставка закінчиться тоді, коли остання "людинка" розтане. Вражає, чи не так?

Скульптура "Підтримка"

Автор: Лоренцо Квінн

Локація: Венеція, Італія

"Підтримка" / Фото Halcyon Gallery

Робота покликана довести, що усе – в наших руках. Тож ми маємо шанс або зберегти, або зруйнувати нашу глобальну спадщину.

"Люди думають, що маленькі дії не мають значення, але маленькі дії, що здійснюються великою кількістю людей, мають велике значення. І ми повинні чинити тиск на наші уряди, щоб вони вжили серйозних дій", – ділиться автор.