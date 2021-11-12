В Одесі для хворих на онкологію організували концерт: диспансеру подарували фортепіано

В Одеському обласному онкологічному диспансері відбувся міні-концерт для пацієнтів. Захід організували у рамках благодійного проєкту "Незабутня Квітка".

У мамологічному відділенні диспансеру виступила заслужена артистка України – Діана Гульцова. Вона є солісткою філармонії в Одесі.

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Команда проєкту хоче, аби такі заходи стали регулярними

Благодійники подарували диспансеру фортепіано, яке використовували під час концерту. Інструмент ще знадобиться відділенню для наступних виступів. Продюсер проєкту – Алекс Гутмахер, родом з Одещини. За його словами, команда благодійників разом з обласними чиновниками звернулася до МОЗ та Мінкульту з пропозицією організовувати такі культурні заходи регулярно. Це важливо, адже пацієнти відчувають підтримку.

Я б хотів, аби у кожному онкологічному центрі щомісяця був концерт для реабілітації людей. Аби приходили артисти й виконавці, щоб люди отримували задоволення від музики,

– пояснив Гутмахер.

Продюсер проєкту розповів, що сам раніше пережив онкологію. Він лікувався від цієї хвороби у Сполучених Штатах Америки, де до пацієнтів часто навідувалися музиканти. "Для них цей громадський обов'язок був за честь", – наголосив чоловік.

"Незабутня Квітка": основне відомо про проєкт