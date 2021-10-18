Слабкість, блідий колір обличчя, темні кола під очима, нездатність швидко бігати та концентруватися – усе це може сигналізувати про брак заліза в організмі. Звідки брати цей мікроелемент – читайте у матеріалі.

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Чому це важливо

Залізо необхідне для:

фізичного і неврологічного розвитку;

клітинного функціонування;

перенесення кисню еритроцитами;

метаболізму м'язів;

роботи імунної системи;

синтезу гормонів;

функціонування низки ферментів.

Види заліза

Залізо у продуктах буває у двох формах: гемовій та негемовій. Так, перший вид заліза міститься у рослинних продуктах, а другий вид – у червоному м'ясі, птиці та морепродуктах.

Скільки мікроелементу потрібно людині

Добова норма заліза для дорослих людей у віці від 19 до 50 років:

чоловіки – 8 міліграмів;

жінки – 18 міліграмів, зокрема під час вагітності – 27 міліграмів.

Важливо знати! Вегетаріанцям необхідно споживати в 1,8 раза більше заліза. Це пояснюється тим, що гемове залізо з продуктів тваринного походження засвоюється краще, аніж негемове з рослинних.

Продукти, багаті на залізо

Аби попередити залізодефіцитну анемію, необхідно регулярно додавати до свого раціону найкращі джерела заліза:

свиняча печінка; куряча печінка; устриці; темний шоколад; мідії; яловича печінка; сочевиця; шпинат варений; тофу; нут; тушкована яловичина/кролик; запечена картопля у кожурі; горіхи кешью; свинина; курка; індичка; тунець; скумбрія; оселедець.

Лайфхак! Щоб покращити засвоєння негемового заліза, додайте до обраної страви продукти з вітаміном С. Наприклад, шпинат можна полити соком лимона.

Повний текст публікації Анни Макарової:

Залізо є головним компонентом гемоглобіну, білка еритроцитів (червоних кров'яних клітин), який переносить кисень з легень у тканини. А як компонент міоглобіну залізо підтримує метаболізм м'язової та сполучної тканини. Залізо необхідно для фізичного і неврологічного розвитку, клітинного функціонування і синтезу деяких гормонів. А ще залізо бере участь в роботі антиоксидантних ферментів. Залізо в продуктах знаходиться у двох формах: гемовій і негемовій. Рослинна їжа і збагачені залізом продукти містять тільки негемове залізо. А ось червоне м'ясо, птиця, субпродукти і морепродукти містять і гемовое, і негемове залізо. Суточная потреба для дорослих людей у ​​віці від 19 до 50 років становить 8 мг – для чоловіків і 18 мг – для жінок. У період вагітності потреби зростають до 27 мг. Більш високі норми для жінок пов'язані з крововтратою під час менструацій і через швидке зростання плоду, що вимагає посиленого кровообігу. #макаровамікроелементи