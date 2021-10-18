Почніть їсти це регулярно: продукти, які є натуральними джерелами заліза

18 жовтня 2021 , 23:57
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Джерело:

інстаграм Анни Макарової

Залізо – один з ключових мікроелементів для повноцінного функціонування нашого організму. Нутриціолог розповіла, у яких продуктах міститься найбільше заліза та як запобігти залізодефіцитній анемії.

Слабкість, блідий колір обличчя, темні кола під очима, нездатність швидко бігати та концентруватися – усе це може сигналізувати про брак заліза в організмі. Звідки брати цей мікроелемент – читайте у матеріалі.

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Чому це важливо

Залізо необхідне для:

  • фізичного і неврологічного розвитку;
  • клітинного функціонування;
  • перенесення кисню еритроцитами;
  • метаболізму м'язів;
  • роботи імунної системи;
  • синтезу гормонів;
  • функціонування низки ферментів.

Види заліза

Залізо у продуктах буває у двох формах: гемовій та негемовій. Так, перший вид заліза міститься у рослинних продуктах, а другий вид – у червоному м'ясі, птиці та морепродуктах.

Скільки мікроелементу потрібно людині

Добова норма заліза для дорослих людей у віці від 19 до 50 років:

  • чоловіки – 8 міліграмів;
  • жінки – 18 міліграмів, зокрема під час вагітності – 27 міліграмів.
Важливо знати! Вегетаріанцям необхідно споживати в 1,8 раза більше заліза. Це пояснюється тим, що  гемове залізо з продуктів тваринного походження засвоюється краще, аніж негемове з рослинних.

Продукти, багаті на залізо

Аби попередити залізодефіцитну анемію, необхідно регулярно додавати до свого раціону найкращі джерела заліза:  

  1. свиняча печінка;
  2. куряча печінка;
  3. устриці;
  4. темний шоколад;
  5. мідії;
  6. яловича печінка;
  7. сочевиця;
  8. шпинат варений;
  9. тофу;
  10. нут;
  11. тушкована яловичина/кролик;
  12. запечена картопля у кожурі;
  13. горіхи кешью;
  14. свинина;
  15. курка;
  16. індичка;
  17. тунець;
  18. скумбрія;
  19. оселедець.
Лайфхак! Щоб покращити засвоєння негемового заліза, додайте до обраної страви продукти з вітаміном С. Наприклад, шпинат можна полити соком лимона.

Повний текст публікації Анни Макарової:

Залізо є головним компонентом гемоглобіну, білка еритроцитів (червоних кров'яних клітин), який переносить кисень з легень у тканини. А як компонент міоглобіну залізо підтримує метаболізм м'язової та сполучної тканини. Залізо необхідно для фізичного і неврологічного розвитку, клітинного функціонування і синтезу деяких гормонів. А ще залізо бере участь в роботі антиоксидантних ферментів. Залізо в продуктах знаходиться у двох формах: гемовій і негемовій. Рослинна їжа і збагачені залізом продукти містять тільки негемове залізо. А ось червоне м'ясо, птиця, субпродукти і морепродукти містять і гемовое, і негемове залізо. Суточная потреба для дорослих людей у ​​віці від 19 до 50 років становить 8 мг – для чоловіків і 18 мг – для жінок. У період вагітності потреби зростають до 27 мг. Більш високі норми для жінок пов'язані з крововтратою під час менструацій і через швидке зростання плоду, що вимагає посиленого кровообігу. #макаровамікроелементи

Автор: Катерина Сердюк