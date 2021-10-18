Почніть їсти це регулярно: продукти, які є натуральними джерелами заліза
Джерело:інстаграм Анни Макарової
Залізо – один з ключових мікроелементів для повноцінного функціонування нашого організму. Нутриціолог розповіла, у яких продуктах міститься найбільше заліза та як запобігти залізодефіцитній анемії.
Слабкість, блідий колір обличчя, темні кола під очима, нездатність швидко бігати та концентруватися – усе це може сигналізувати про брак заліза в організмі. Звідки брати цей мікроелемент – читайте у матеріалі.
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Чому це важливо
Залізо необхідне для:
- фізичного і неврологічного розвитку;
- клітинного функціонування;
- перенесення кисню еритроцитами;
- метаболізму м'язів;
- роботи імунної системи;
- синтезу гормонів;
- функціонування низки ферментів.
Види заліза
Залізо у продуктах буває у двох формах: гемовій та негемовій. Так, перший вид заліза міститься у рослинних продуктах, а другий вид – у червоному м'ясі, птиці та морепродуктах.
Скільки мікроелементу потрібно людині
Добова норма заліза для дорослих людей у віці від 19 до 50 років:
- чоловіки – 8 міліграмів;
- жінки – 18 міліграмів, зокрема під час вагітності – 27 міліграмів.
Продукти, багаті на залізо
Аби попередити залізодефіцитну анемію, необхідно регулярно додавати до свого раціону найкращі джерела заліза:
- свиняча печінка;
- куряча печінка;
- устриці;
- темний шоколад;
- мідії;
- яловича печінка;
- сочевиця;
- шпинат варений;
- тофу;
- нут;
- тушкована яловичина/кролик;
- запечена картопля у кожурі;
- горіхи кешью;
- свинина;
- курка;
- індичка;
- тунець;
- скумбрія;
- оселедець.
Повний текст публікації Анни Макарової:
Залізо є головним компонентом гемоглобіну, білка еритроцитів (червоних кров'яних клітин), який переносить кисень з легень у тканини. А як компонент міоглобіну залізо підтримує метаболізм м'язової та сполучної тканини. Залізо необхідно для фізичного і неврологічного розвитку, клітинного функціонування і синтезу деяких гормонів. А ще залізо бере участь в роботі антиоксидантних ферментів. Залізо в продуктах знаходиться у двох формах: гемовій і негемовій. Рослинна їжа і збагачені залізом продукти містять тільки негемове залізо. А ось червоне м'ясо, птиця, субпродукти і морепродукти містять і гемовое, і негемове залізо. Суточная потреба для дорослих людей у віці від 19 до 50 років становить 8 мг – для чоловіків і 18 мг – для жінок. У період вагітності потреби зростають до 27 мг. Більш високі норми для жінок пов'язані з крововтратою під час менструацій і через швидке зростання плоду, що вимагає посиленого кровообігу. #макаровамікроелементи