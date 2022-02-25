Поява таких річок та озер стала можливою завдяки ізоляційній крижаній ковдрі зверху, потоку тепла зсередини Землі та невеликій кількості тепла, що утворюється під час деформації льоду.

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Річки під товщею льоду

Вода змащує основу льодовикових щитів, дозволяючи льоду ковзати по океану зі швидкістю багато сотень метрів на рік. Коли вода виходить з-під льоду, вона потрапляє в холодну й солону порожнину під шельфовими льодами, що є ппродовженнями льодовикових щитів, які плавають довкола континенту.

Тут вода змішується, вивільняє поживні речовини та осад, а також розтоплює нижню сторону шельфового льоду, яка діє як опора й стримує потік льодовикових щитів.

Те, як ці процеси відбуватимуться протягом наступних століть, є основним фактором для розуміння підвищення рівня моря. На жаль, це також одна з найменш вивчених частин нашої планети.

Ситуація в Антарктиді

Видання також публікує карту Антарктиди, на якій сірим кольором позначені льодовикові щити самого материка.

Білий колір тут позначає саме річки під льодовиками. На карті помітно, що їх не так уже й мало. Також позначені й регіони швидких льодяних потоків. Вони на малюнку відображені "теплим" кольором.



Карта льодовиків та річок Антарктиди / Фото Quantarctica