Родина дитини із рідкісною хворобою віддала 23 мільйони гривень на благодійність

Маленький українець Арсен Борис страждає на спінальну м'язову атрофію (СМА). Нещодавно хлопчик виграв потрібний укол Zolgensma у благодійну лотерею. Родина прийняла рішення передати кошти іншим дітям, які мають цю хворобу.

Кошти розподілили між трьома дітками. Їм передали 5 750 000 гривень, 17 000 000 гривень та 100 000 гривень.

Цікаво Сімейно орієнтована медицина: як вона працює, і чому це важливо для хворих дітей

Кому передали кошти

Єгор

Укол Zolgensma, який необхідний для боротьби зі спінальною м'язовою атрофією, коштує 2 мільйони доларів.

Сім'я перерахувала 17 мільйонів гривень Єгору Кудрявському із Броварів. Наразі вдалося зібрати потрібну суму.

Чому Єгор? Тому що збір Єгорка мав найвищий відсоток на час, коли ми повернулися додому, від суми, яку їм виставила клініка (зі знижкою). І сьогодні на їхній сторінці ми бачимо слова, на які вони чекали цілих 11 місяців: "Збір закрито!",

– написала в соцмережі Надія Борис.

Максим

Ще 5 мільйонів 750 тисяч гривень отримав Максимко Антонишин. На цей момент родині не вистачає 33 мільйони гривень, аби придбати укол. Ба більше, ін'єкцію треба зробити до того, як хлопчику виповниться 2 роки – до кінця жовтня. Інакше лікування буде неефективним.

"Максим приймає сироп від швейцарської фармацевтичної фірми Roche. Ці ліки передані як гуманітарна допомога. Він повинен пити цей сироп кожен день в одну й ту саму годину до кінця свого життя. Але ефективність є – він почав перевертатися на животик, а раніше цього не міг зробити", – розповідає Юлія.

Олівія

Шестимісячній дівчинці Олівії також діагностували СМА. Їй передали 100 тисяч гривень. Переказ надійшов після закриття збору коштів.