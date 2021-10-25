Африканские слоны эволюционировали из-за браконьеров
Источник:Independment
Группа ученых из США исследовала, что из-за постоянного браконьерства в Африке эволюционировали слоны. Например, в Мозамбике они все чаще рождаются без бивней.
Ученые установили, что в национальном парке Горонгоса самки слонов все чаще рождаются без бивней.
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Причины эволюции слонов
Основная причина эволюции – это следствие всплеска браконьерства во время гражданской войны в Мозамбике, которая продолжалась в 1977 – 1992 годах. Обе стороны конфликта уничтожали животных ради слоновой кости, которую продавали.
В национальном парке Горонгоса уничтожили около 90% популяции слонов. Поэтому после войны в период с 1992 до 2000 года 50% самок слонов родились без бивней.
Доцент кафедры дикой природы в университете Айдахо Райан Лонг привел этот случай как пример быстрой эволюции. Так случилось, поскольку у самок без бивней было больше шансов выжить.
При этом таким образом эволюционировали только самки. Ведь для самцов рождения без бивней смертельно опасно – такие животные умирают еще в утробе.
Национальный парк Горонгоса в Мозамбике: карта