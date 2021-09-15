Активисты убрали пляж Одессы от мусора: фото "до" и "после"

Активисты различных организаций собрались 12 сентября, чтобы убрать Поповский пляж в Одессе от завалов мусора. По их подсчетам, 17 человек за 2 часа смогли собрать около 600 килограммов мусора.

Всего участие в акции приняли активисты трех организаций – ЭкоМир "Одесса", экологическое движение "Убери v Gorakh" и организация "Парк культуры".

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На помощь ехали из Каменца-Подольского

Участница экологической акции Полина Яцук рассказала в своем фейсбуке, что группа людей специально приехали из Каменец-Подольского, что в Хмельницкой области, чтобы помочь убрать в Одессе.

Между городами, к слову, самыми короткими маршрутами расстояние составляет более 500 километров.

До и после уборки

Больше всего активистов разозлил тот факт, что одесситы продолжали выбрасывать свои отходы в мусорные баки, которые уже давно были переполненными. Поэтому вокруг них были целые горы мусора.

Кроме того, ни одна коммунальная служба не убирает эту территорию. Поэтому экологические инициативы, которые организовали акцию, пообещали взять эту ситуацию под свой контроль.



Поповский пляж до и после уборки / Фото "Парк культуры"

Призыв к одесситам

Полина Яцук убеждена, что в Одессе так грязно именно потому, что местные не берут на себя ответственность за собственный мусор. Мол, они ожидают, что кто-то придет и уберет его.

Однако все больше мусора попадает в воду и я не удивлюсь, что море не только будет цвести зеленым, но и рыба скоро будет плавать животом вверх,

– заявила активистка.

Уборка пляжа в Одессе: смотрите фото

Публикация организации "Парк культуры":

Всем привет!

В воскресенье наша команда приняла участие в эко-субботнике на Поповском пляже возле санатория "Зеленая Горка" Совместно с эко-движениями Прибери в Горах и ЕкоСвіт "Одеса" было собрано 80 мешков мусора по 120л.

По нашим приблизительным подсчетам, за 2 часа, 17 человек смогли собрать около 600 кг мусора! Природа сказала всем нам – спасибо.

Больше всего возмутил тот факт, что люди забрасывают переполненные мусорные баки, не забирая с собой мусор в таких случаях. И ни одна коммунальная служба не осуществляет уборку данной территории!

Это возмутительная проблема и требует взятия на контроль! Наша команда будет искать решение этой ситуации.

А пока, расскажите нам, учавствуете ли вы в субботниках?