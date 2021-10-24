На Буковине поджигателей травы ищут с помощью дрона

Мамаевская община, в Черновицкой области, решила бороться с поджигателями травы с помощью дрона. Чтобы местные отказались от плохой идеи, там обустроили компостные ямы для утилизации.

Дрон ищет место поджога, после чего на нарушителей быстро составляют админпротокол. Об этом рассказала председатель Мамаевская общины Наталья Катрюк.

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Дрон ищет нарушителей

На закупку дрона выделили 42 тысячи гривен из бюджета общины. Благодаря прибору могут быстрее реагировать на нарушения. Инспектор по благоустройству определяет место возгорания через камеру на дроне.

После фиксирования на место поджога выезжает мобильная группа, которая составляет на поджигателей админпротокол. За полтора часа дрон может облететь половину территории общины.

За два дня использования дрона инспекторы составили три протокола, а один из нарушителей – уже даже оплатил свой штраф.

Чтобы местные отказались от сжигания сухих листьев и травы, в каждом селе общины есть специально подготовленная компостная яма.

Почему нельзя поджигать сухую траву и листья