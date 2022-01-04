На Буковине волонтеры открыли социальную пекарню

В городе Вижница (Черновицкая область) волонтеры запустили производство хлеба для нуждающихся. Неравнодушные открыли социальную пекарню в греко-католической церкви.

Продукты для приготовления хлеба предоставляют благотворители. В свою очередь, 6 волонтеров пекут его каждую субботу.

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Почему это важно

Идея социального проекта у прихожан возникла во время помощи пострадавшим от паводков. Авторы инициативы рассказывают, что в районе проживает немало людей, нуждающихся в базовых вещах, в частности – хлебе. Они живут в очень сложных условиях.

Неравнодушные члены общины обратились во французскую ассоциацию "Дело Востока", которая выделила средства на оборудование пекарни. Ее разместили в цокольном помещении церкви.

Если человек хочет заниматься хорошими делами, это всегда реально,

– подчеркивает волонтер Неонила Колотенко.

Цель волонтеров – превратить пекарню в социальное предприятие. Они стремятся ежедневно создавать и продавать кондитерские изделия, а вырученные средства направлять на благотворительность.