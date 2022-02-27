Картофель считается одним из лучших продуктов в мире из-за его высокой питательной ценности и низкой цены. Об этом рассказала медик из США Люсия Гарсия.

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Воздействие картофеля на продолжительность жизни

Некоторые исследования показали, что в отдельных странах есть так называемые "села долголетия". Там основным продуктом питания у людей является картофель,

– рассказывает врач.

Она назвала три страны, где есть такие села – это Россия, Болгария и Эквадор. Впрочем, есть и другие.

В чем польза картофеля

Картофель богат крахмалом, витамином С, витамином А, витаминами группы В, пищевыми волокнами, пантотеновой кислотой и минералами. Среди последних – фосфор, кальций, магний и калий.

Интересно, что содержание витаминов в картофеле в 2,5 раза больше, чем в моркови, в 3,3 раза больше, чем в пекинской капусте, в 4,2 раза больше, чем в томатах, а содержание витамина С – самое высокое среди овощей.

Как же лучше – с кожурой или без

Доктор Люсия Гарсия говорит, что содержание витаминов в кожуре картофеля достигает 80%. Это гораздо больше, чем в самом картофеле. При этом картофельная шкурка содержит соланин, являющийся гликоалкалоидом – токсичным веществом.

Но его в картофеле мало. Только при условии, что взрослый весом в 60 килограммов съест 15 килограммов картофеля с кожурой в течение нескольких дней, соланин может навредить. Впрочем, никто не может съесть столько картофеля.

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