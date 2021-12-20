Десятки Санта-Клаусов проплыли по реке Суар с благородной целью: красноречивые фото

Около 70 жителей Великобритании приняли участие в благотворительном мероприятии Big Santa Paddle. В костюмах Санта-Клаусов они проплыли по реке Суар от Лестера до Бристоля.

Четвертое ежегодное мероприятие Big Santa Paddle призвано собрать средства для Центра активного досуга Лестера, что помогает молодежи получить доступ к интересным активностям на свежем воздухе и улучшить собственное благополучие. В 2020 году заплыв не организовывали из-за пандемии COVID-19.

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Санта-Клаусы проплыли по реке Суар

Заплыв длился два часа – от Лестера до Бристоля и обратно. Участники весловали на каяках, каноэ и другом водном транспорте.

Прекрасно организовывать заплыв, в котором приняли участие около 70 человек, одетых в костюмы Санты. Это было настоящее зрелище,

– отметил менеджер Лестерского центра Стюарт Фрайзер.

Заплыв Санта-Клаусов в Великобритании / Фото Leicester Outdoor Pursuits Centre

Преодолевая дистанцию в 3,2 километра, Санта-Клаусы пели рождественские песни, наслаждались мясными пирогами и горячими напитками.

Стюарт Фрайзер настоял, что кроме сбора средств для центра, такое мероприятие призвано проинформировать как можно больше людей о деятельности центра и возможностях, которые организация предлагает местной молодежи.

Добавим, что это не первое благотворительное мероприятие с участием Санта-Клаусов. Так, в США лыжники и сноубордисты покоряли склоны в костюмах бородатого героя, чтобы собрать средства для местной некоммерческой организации.