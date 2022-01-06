Для поддержки нуждающихся: в Ужгороде заработает социальный магазин

В Ужгороде запускают новый социальный проект. Вскоре в городе откроется магазин "Новая жизнь старым вещам".

Предварительно социальный магазин должен заработать до конца января. Автор идеи – жительница города Вера Лопачак.

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Подробности

Главная цель – обеспечить нуждающимся необходимыми вещами. Как это будет работать? Малообеспеченные, многодетные, семьи участников АТО смогут посетить магазин и взять то, что им нужно.

Каждый желающий может приобщиться к инициативе. Неравнодушные граждане будут приносить подержанные вещи, а другие будут забирать их. Все – бесплатно.

Организаторы просят, чтобы вещи были чистыми и целыми. Пока их можно приносить по адресу Заньковецкой, 68.

В рамках проекта будет создана некоммерческая общественная организация. Под социальный магазин ищут помещение, которое будет работать на государственной основе.

Однако проект несет не только благотворительную миссию, но и связан с защитой окружающей среды. Чем больше людей будут забирать ненужные вещи, тем меньше отходов будет попадать на свалки.