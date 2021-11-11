В Днепре для ветеранов АТО организовали бесплатные ІТ-курсы

В Днепре организовали бесплатные курсы ИТ для ветеранов Антитеррористической операции. Осваивают новую профессию 16 бойцов.

В целом курсы продлятся в течение полугода. Таким образом, в облгосадминистрации рассчитывают помочь ветеранам найти себя в гражданской профессии.

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ІТ-курсы для ветеранов

В течение полугода бывшие бойцы будут учиться тестировать компьютерные программы. В Днепровской ОГА отмечают, что сейчас тестировщик программного обеспечения достаточно востребованная профессия на рынке труда.

Профессию тестировщика программ бойцы будут овладевать в днепровской компьютерной академией "ШАГ". Занятия продлятся по три часа дважды в неделю.

Весь курс состоит из троих блоков. Начнем с основ системного администрирования, затем перейдем к программированию, а затем – к тестированию. Акцент будем делать на практических навыках,

– рассказал преподаватель Станислав Кузнецов.

На курсах ребят научат самостоятельно устанавливать серверы, проводить ручное и автоматическое тестирование, искать ошибки и недостатки в новых базах данных и языках программирования.

"Я военный связист, поэтому ІТ-сфера мне близка. Решил попробовать себя в программном тестировании, научиться новому. Более того, курсы недалеко от места службы, и время удобное", – рассказал участник курса Сергей Гизатулин.

ИТ-курсы для ветеранов в Днепре: смотрите фото