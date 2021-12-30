Домашняя пицца за 15 минут: сверхбыстрый рецепт
30 декабря 2021 , 12:53Читати новину українською
Источник:24 канал
Если захотелось пиццы, а времени нет даже на доставку, на помощь придет этот рецепт. Он поможет приготовить вкусную домашнюю пиццу всего за несколько минут.
Для того чтобы смешать все составляющие, испечь ее и достать из духовки, вам понадобится максимум 15 минут.
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Ингредиенты
Тесто:
- яйцо – 1 штука:
- мука – 2 столовые ложки;
- сметана – 2 столовые ложки;
- соль по вкусу.
Соус:
- кетчуп – 50 граммов,
- горчица – 1 чайная ложка,
- перец по вкусу.
Начинка:
- ветчина – 100 граммов,
- сыр – 100 граммов,
- веточки базилика.
Способ приготовления
- Для приготовления теста нам нужно смешать в миске яйцо, сметану, соль и муку. Консистенция теста должна быть сметанообразной, но не очень жидкой.
- В отдельной емкости готовим соус, смешивая кетчуп и горчицу.
- Затем смазываем форму для выпечки растительным маслом, выливаем туда тесто. Сверху осторожно выкладываем соус и распределяем его по всей форме, стараясь не смешать с тестом. Высыпаем начинку и посыпаем сверху творогом.
- Выпекаем в духовке при температуре 220 градусов в течение 10 – 15 минут.
Эта пицца имеет небольшой секрет – приготовить ее можно в обычной сковороде на плите. Для этого тесто вылейте на холодную смазанную маслом сковороду, выложите сверху ингредиенты, накройте крышкой и готовьте в течение 10 – 15 минут.
Правда, румяной корочки в этом случае не получится, но сыр расплавится и будет тянуться паутинкой.
Рецепт приготовления сверхбыстрой пиццы: смотрите видео