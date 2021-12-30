Домашняя пицца за 15 минут: сверхбыстрый рецепт

30 декабря 2021 , 12:53
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Источник:

24 канал

Если захотелось пиццы, а времени нет даже на доставку, на помощь придет этот рецепт. Он поможет приготовить вкусную домашнюю пиццу всего за несколько минут.

Для того чтобы смешать все составляющие, испечь ее и достать из духовки, вам понадобится максимум 15 минут.

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Ингредиенты

Тесто:

  • яйцо – 1 штука:
  • мука – 2 столовые ложки;
  • сметана – 2 столовые ложки;
  • соль по вкусу.

Соус:

  • кетчуп – 50 граммов,
  • горчица – 1 чайная ложка,
  • перец по вкусу.

Начинка:

  • ветчина – 100 граммов,
  • сыр – 100 граммов,
  • веточки базилика.

Способ приготовления

  1. Для приготовления теста нам нужно смешать в миске яйцо, сметану, соль и муку. Консистенция теста должна быть сметанообразной, но не очень жидкой.
  2. В отдельной емкости готовим соус, смешивая кетчуп и горчицу.
  3. Затем смазываем форму для выпечки растительным маслом, выливаем туда тесто. Сверху осторожно выкладываем соус и распределяем его по всей форме, стараясь не смешать с тестом. Высыпаем начинку и посыпаем сверху творогом.
  4. Выпекаем в духовке при температуре 220 градусов в течение 10 – 15 минут.

Эта пицца имеет небольшой секрет – приготовить ее можно в обычной сковороде на плите. Для этого тесто вылейте на холодную смазанную маслом сковороду, выложите сверху ингредиенты, накройте крышкой и готовьте в течение 10 – 15 минут.

Правда, румяной корочки в этом случае не получится, но сыр расплавится и будет тянуться паутинкой.

Рецепт приготовления сверхбыстрой пиццы: смотрите видео

 

Автор: Василь Денисюк