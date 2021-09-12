Как достичь успеха в карьере: 5 правил, которых придерживаются миллионеры

Начиная карьеру в престижной компании или основываясобственное дело, каждый из нас желает одного – добиться успеха. На что обратить внимание? Какими привычками не стоит пренебрегать? Что объединяет миллионеров? Об этом читайте в материале.

Писатель Томас Корли в течение длительного времени исследовал образ жизни и привычки селфмейд-миллионеров. Проанализировав 177 человека, он очертил ключевые аспекты, которые объединяют успешных людей.

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5 основных правил

1. Спите достаточно

Недостаток сна может вызвать эмоциональное выгорание и физическое истощение. Поэтому здоровый сон – залог производительности, энергичности и работоспособности. Исследование показало, что 89% опрошенных миллионеров спят не менее 7:00 в сутки. Ранее Маск рассказывал, что выделяет на сон не менее 6 часов в сутки. Он добавил, что пытался спать меньше, ведь имел оглушительный график, однако в результате производительность падала.

2. Читайте книги

Для миллионеров чтение – неотъемлемая часть саморазвития. Корли установил, что 88% людей, которые достигли успеха и финансового благополучия, читают ежедневно по 30 минут. Они предпочитают исторические издания, биографии успешных личностей и литературу о саморазвитии.

3. Окружайте себя успешными людьми

Украинский писатель Ицхак Пинтосевич убежден, что вы – среднее арифметическое из 5 ближайших вам людей. Это могут быть те, которые ищут причины, или же те, которые ищут возможности. Выбор за вами!

4. Накапливайте средства

Экономить и планировать свои расходы – еще одна привычка людей, которые не имеют проблем с деньгами. Вам достаточно придерживаться простого правила "двадцати процентов". Так, ежемесячно откладывайте 20% от чистой прибыли, а на остальные 80% – обеспечивайте все насущные потребности. Не забувайте, что "жить в кредит" – путь, которым редко следуют успешные люди.

5. Мечтайте смело

Успешные люди (66% опрошенных) активно применяют технику формулирования своих желаний. Они советуют изложить на бумаге до 1 000 слов, которые символизируют картинку вашей идеальной жизни. Однако помните, что мечта начинает работать только тогда, когда превращается в цель. А цель может быть реализована при 2 условиях: