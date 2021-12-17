В ЕС хотят усилить защиту окружающей среды путем наказаний: детали предложения

Европейская комиссия предлагает ввести уголовную ответственность за причинение вреда окружающей среде. Так, будет предусмотрено наказание в виде штрафов и лишения свободы.

Документ призван дать толчок конкретным действиям, направленным на сохранение природных ресурсов, улучшение здоровья людей и обеспечение благосостояния населения. Высокий уровень защиты окружающей среды важен не только для нынешнего, но и для будущих поколений.

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В комиссии убеждены, что серьезные нарушения требуют серьезного ответа. Так, странам-членам предлагают внедрять следующие наказания: лишение свободы сроком до 10 лет для физических лиц и штраф до 5% от оборота компании – для юридических лиц.

Нельзя терять время. Мы должны убедиться, что наши правила борьбы с экологическими преступлениями целенаправленны и достаточно амбициозны, чтобы достичь реальных изменений,

– отметил комиссар юстиции Дидье Рейндерс.

Что предполагает предложение

очерчение новых преступлений против окружающей среды, в частности: незаконная торговля древесиной, незаконная переработка судов или незаконная уборка воды.

уточнение действующих определений преступлений;

установление всеобщего минимального знаменателя для санкций за экологические преступления;

дополнительные санкции – восстановление природы, лишение доступа к государственному финансированию и процедурам закупок или отзыв административных разрешений;

поддержку людей, сообщающих об экологических правонарушениях;

эффективное сотрудничество с правоохранительными органами;

повышение эффективности соответствующих расследований и уголовного судопроизводства.

"Поскольку экологические преступления являются глобальным явлением, комиссия будет продолжать содействовать международному сотрудничеству в этой области", – резюмируют в комиссии.