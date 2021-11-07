Где во Львове сдать опасные отходы на утилизацию: адреса и график работы
7 ноября 2021 , 16:08Читати новину українською
Источник:Львовский городской совет
Отходы – именно то явление, что представляет огромную угрозу окружающей среде. Именно поэтому важно научиться правильно избавляться от использованных предметов. Так, львовянам предлагают сдать их на утилизацию в специальные мобильные пункты.
Казалось бы, незначительный шаг, но он может превратиться в большой вклад. Действительно, заботиться о будущем нашей планеты нужно уже сейчас, особенно когда это – совершенно бесплатно!
Интересно В Черновцах пересадили елки с помощью специальной техникиВажно! Воспользоваться услугой экобуса могут жители Львова, Винников, Брюховичей и Рудного. Авторы инициативы призывают сдавать отходы в упаковке изготовителя или в безопасной таре.
Что можно сдать
- использованные батарейки (до 10 килограмм);
- люминесцентные лампы (до 10 штук);
- ртутные термометры (до 5 штук).
График работы мобильных пунктов
График работы мобильных пунктов / Фото Львовский городской совет