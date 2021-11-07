Где во Львове сдать опасные отходы на утилизацию: адреса и график работы

Отходы – именно то явление, что представляет огромную угрозу окружающей среде. Именно поэтому важно научиться правильно избавляться от использованных предметов. Так, львовянам предлагают сдать их на утилизацию в специальные мобильные пункты.

Казалось бы, незначительный шаг, но он может превратиться в большой вклад. Действительно, заботиться о будущем нашей планеты нужно уже сейчас, особенно когда это – совершенно бесплатно!

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Что можно сдать

использованные батарейки (до 10 килограмм);

люминесцентные лампы (до 10 штук);

ртутные термометры (до 5 штук).

График работы мобильных пунктов

Воспользоваться услугой экобуса могут жители Львова, Винников, Брюховичей и Рудного. Авторы инициативы призывают сдавать отходы в упаковке изготовителя или в безопасной таре.

График работы мобильных пунктов / Фото Львовский городской совет