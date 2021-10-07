Подписание меморандума состоялось 6 октября во время международной конференции "Харьков: развитие и инвестиции".

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суть меморандума

Подписание документа предусматривает определение экологических вызовов, которые стоят перед городом, и разработку плана действий по их преодолению.

Как отметил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, присоединение Харькова в программу "Зеленые города" позволит существенно обновить инфраструктуру города и улучшить экологическую ситуацию.

С помощью ЕБРР мы сможем обновить парк нашего общественного транспорта и уменьшить выбросы СО2, решить другие проблемы, поскольку мы активно работаем над улучшением экологии города,

– рассказал Игорь Терехов.

По словам заместителя директора ЕБРР в Украине Марка Магалецкого, в рамках программы будет проведен комплексный анализ экологической ситуации в городе и подготовлен план действий, который позволит улучшить экологическую обстановку.

Интересно! Сейчас участниками программы "Зеленый город" уже есть 50 городов в Европе и Азии. Среди украинских городов к программе ранее присоединились Львов, Киев, Мариуполь, Кривой Рог, Хмельницкий и Днепр.