Бегун обещал пробежать это расстояние, если сможет до сентября собрать 100 тысяч гривен на строительство новой екостанции в Киеве. И ему это удалось.

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Забег на более суток

Друзья и близкие называют Сергея Прескорника "Бегущей бородой". Все из-за стиля мужчины – когда вы заметите его на улице, то первое, что бросится в глаза – его пышная борода.

Сергей начал свой забег 18 сентября в 6 утра в Днепре, а на финише был около 12 часов дня 19 сентября.

Поэтому в целом на расстояние в 225 километров ему ушло 30 часов. В расчете это в среднем 7,5 километра в час. Впрочем, это если считать без остановок.

Но по дороге спортсмен делал остановки, чтобы отдохнуть и поесть. Он публиковал фото в своих социальных сетях. Его сопровождала быстрая и полиция.

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