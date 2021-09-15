Стоит только выбрать заведение и любимое блюдо, оплатить заказ и наслаждаться скоростной доставкой. К слову, стоимость позиций не отличаются от цен в меню заведения. Более того, от вас не требуют делать заказ на определенную сумму – вы можете заказать один бургер или десяток порций китайской лапши!

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Как это работает

Чтобы воспользоваться доставкой, необходимо загрузить приложение Rocket на свой смартфон (Android или iOS). Тестовый заказ на сумму от 250 гривен можно осуществить со скидкой 70 гривен. Для этого активируйте промокод khml70 и воспользуйтесь картой для оплаты заказа.

В ближайшее время с помощью приложения можно будет сделать заказ из ресторана McDonald's. Впоследствии компания будет наращивать количество партнеров. Следующий шаг – внедрение услуги курьерской доставки продуктов из магазинов.

Справка: Украинский сервис доставки Rocket появился в 2018 году и сперва имел другое название – Raketa. Компания стремительно развивалась и быстро вышла на международный рынок, поэтому название изменили на Rocket. Курьеры обслуживают клиентов в 29 украинских городах, а также – на Кипре, в Нидерландах, Греции и Франции. В долгосрочной перспективе планируется запуск сервиса еще в 10 странах Европы.