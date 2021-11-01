Индийский сервис доставки продуктов Zepto привлек 60 миллионов долларов инвестиций

Стартап Zepto, занимающийся быстрой доставкой продуктов, привлек 60 миллионов долларов финансирования. Средства будут направлены на масштабирование бизнеса в Индии.

Раунд возглавила американская инвестиционная компания Glade Brook Capital. Финансирование также предоставили Y Combinator и Nexus.

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О компании

Стартап Zepto основали бывшие студенты Стэнфордского университета – Аадит Палича и Кайвалия Вохра. Молодые ребята бросили учебу ради собственного дела. Сервис, доставляющий продукты до дверей за 10 минут, заработал полгода назад.

В настоящее время сервис доступен в 5 городах Индии – Бангалоре, Мумбаи, Дели, Ченнае и Гургаоне. Впоследствии компания собирается запустить сеть дарксторов (магазинов без покупателей, предназначенных для хранения товаров) в Хайдарабаде, Пуне и Калькутте.

По словам владельцев, выручка Zepto стабильно растет на 200% ежемесячно. В настоящее время компанию оценивают в 200 – 300 миллионов долларов. Среди инвесторов – Nexus Venture, Global Founders. В частности, проект поддержали бизнес-ангелы из Кремниевой долины – Лачи Грум, Маник Гупта и Нирадж Арора.

Пандемия COVID-19 ускорила рост сферы доставки продуктов. Так, на индийском рынке Zepto будет конкурировать с: