Искусство высокой цели: 9 арт-проектов, которые привлекают внимание к изменению климата
Сегодня человеческая деятельность неизбежно приводит к уничтожению биоразнообразия, загрязнению окружающей среды и деградации природных ресурсов. Как следствие – глобальное изменение климата.
Общество должно видеть свое влияние, а лучший способ это демонстрировать, конечно, искусство. Редакция 24 канала подготовила подборку арт-проектов, заставляющих задумываться о последствиях. Это красноречивые истории о том, что мы стоим на грани климатической катастрофы, так что ситуацию нужно менять – совместно и комплексно.
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9 арт-проектов
Фотопроект "Боги мусора"Автор: фотограф Фабрис Монтейро
Локация: Сенегал, Северная Африка
"Боги мусора" / Фото Фабриса Монтейро
Художник изобразил сюрреалистических персонажей на фоне африканских пейзажей. В основе картины – духи Африки, которые уже не будут прежними. И это – ответственность людей, нанесших непоправимый ущерб окружающей среде.
"Девушка, которая тонет"Автор: Рубен Орозко Лоза
Локация: Бильбао, Испания
Довольно жутковатая картина, вызывающая множество эмоций. Наверное, одна из главных – осознание масштаба катастрофы и возможных последствий. Люди сами выбирают путь к упадку… Возможно, стоит изменить направление движения?
Фотопроект "Русалки против мусора"Автор: Бенджамин Фон Вонг
Страна: Торонто, Канада
Главные героини фотопроекта – невероятной красоты русалки, находящиеся в объятьях пластика. Конечно, это должны были быть морские волны. По словам создателя, для реализации плана понадобилось 10 000 бутылок. Бенджамин стремился продемонстрировать, чем может обернуться тотальное засорение водоемов.
Сознательное обращение с отходами, сортировка мусора и переработка вторсырья – те направления, которые сегодня имеют ключевую важность на пути преодоления экологического кризиса.
Мурал NANUKАвтор: Sonni
Локация: Майамі, США
NANUK / Фото Sonny
Талантливый стрит-арт художник призывает мировое сообщество защищать животных. Его работы украшают здания разных городов США и Европы. "Мне посчастливилось жить в Южной Африке – уголке невероятно красивой дикой природы. Я хорошо знаком с проблемами, с которыми сталкиваются эти животные. Поэтому мысль о том, что однажды они могут исчезнуть, действительно волнует меня", – говорит Sonny.
Фото "Встреча на самом высоком уровне"Автор: Тереза Баразино
Локация: Лима, Перу
"Встреча на самом высоком уровне / "Фото Терезы Баразино
Изображение ярко демонстрирует уровень бездействия мировых лидеров. Проблема изменения климата существует здесь и сейчас. Если наша реакция не будет соответствующей, последствия не устроят никого.
Мурал The RebuildАвтор: Финтан Меджи
Локация: Киев, Украина
Действительно величественная работа, призывающая человечество перестать уничтожать свой дом – матушку-природу. Девушка, стоящая в воде с охапкой хвороста, призывает анализировать, осознавать и менять. Действительно, искусство обладает невероятной силой и способно затрагивать тончайшие струны человеческой души.
Выставка "Плоды земли"Автор: Гильермо Ансельмо Веццози
Локация: Лос-Анджелес, США
"Плоды Земли" / Фото Гильермо Ансельмо Веццози
Проект на 100% выполнен из переработанных материалов. В основном это отходы, которые каждый из нас производит каждый день. Ключевые задачи работы:
- побуждение к размышлению о преобразовании природы и влиянии деятельности человека;
- содействие образованию в области устойчивого развития.
Инсталляция Monumento MínimoАвтор: Неле Азеведо
Локация: Бразилия, Латинская Америка
Скульптура "Поддержка"Автор: Лоренцо Квинн
Локация: Венеция, Италия
"Поддержка" / Фото Halcyon Gallery
Работа призвана доказать, что все – в наших руках. Поэтому у нас есть шанс либо сохранить, либо разрушить наше глобальное наследие.
"Люди думают, что маленькие действия не имеют значения, но маленькие действия, совершаемые большим количеством людей, имеют большое значение. И мы должны оказывать давление на наши правительства, чтобы они предприняли серьезные действия", – делится автор.