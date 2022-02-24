Искусство высокой цели: 9 арт-проектов, которые привлекают внимание к изменению климата

Сегодня человеческая деятельность неизбежно приводит к уничтожению биоразнообразия, загрязнению окружающей среды и деградации природных ресурсов. Как следствие – глобальное изменение климата.

Общество должно видеть свое влияние, а лучший способ это демонстрировать, конечно, искусство. Редакция 24 канала подготовила подборку арт-проектов, заставляющих задумываться о последствиях. Это красноречивые истории о том, что мы стоим на грани климатической катастрофы, так что ситуацию нужно менять – совместно и комплексно.

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9 арт-проектов

​Фотопроект "Боги мусора"

фотограф Фабрис МонтейроСенегал, Северная Африка

"Боги мусора" / Фото Фабриса Монтейро

Художник изобразил сюрреалистических персонажей на фоне африканских пейзажей. В основе картины – духи Африки, которые уже не будут прежними. И это – ответственность людей, нанесших непоправимый ущерб окружающей среде.

"Девушка, которая тонет"

Рубен Орозко ЛозаБильбао, Испания

Довольно жутковатая картина, вызывающая множество эмоций. Наверное, одна из главных – осознание масштаба катастрофы и возможных последствий. Люди сами выбирают путь к упадку… Возможно, стоит изменить направление движения?

Фотопроект "Русалки против мусора"

Бенджамин Фон ВонгТоронто, Канада

Главные героини фотопроекта – невероятной красоты русалки, находящиеся в объятьях пластика. Конечно, это должны были быть морские волны. По словам создателя, для реализации плана понадобилось 10 000 бутылок. Бенджамин стремился продемонстрировать, чем может обернуться тотальное засорение водоемов.

Сознательное обращение с отходами, сортировка мусора и переработка вторсырья – те направления, которые сегодня имеют ключевую важность на пути преодоления экологического кризиса.

Мурал NANUK

SonniМайамі, США

NANUK / Фото Sonny

Талантливый стрит-арт художник призывает мировое сообщество защищать животных. Его работы украшают здания разных городов США и Европы. "Мне посчастливилось жить в Южной Африке – уголке невероятно красивой дикой природы. Я хорошо знаком с проблемами, с которыми сталкиваются эти животные. Поэтому мысль о том, что однажды они могут исчезнуть, действительно волнует меня", – говорит Sonny.

Фото "Встреча на самом высоком уровне"

Тереза ​​БаразиноЛима, Перу

"Встреча на самом высоком уровне / "Фото Терезы Баразино

Изображение ярко демонстрирует уровень бездействия мировых лидеров. Проблема изменения климата существует здесь и сейчас. Если наша реакция не будет соответствующей, последствия не устроят никого.

Мурал The Rebuild

Финтан МеджиКиев, Украина

Действительно величественная работа, призывающая человечество перестать уничтожать свой дом – матушку-природу. Девушка, стоящая в воде с охапкой хвороста, призывает анализировать, осознавать и менять. Действительно, искусство обладает невероятной силой и способно затрагивать тончайшие струны человеческой души.

Выставка "Плоды земли"

Гильермо Ансельмо ВеццозиЛос-Анджелес, США

"Плоды Земли" / Фото Гильермо Ансельмо Веццози

Проект на 100% выполнен из переработанных материалов. В основном это отходы, которые каждый из нас производит каждый день. Ключевые задачи работы:

побуждение к размышлению о преобразовании природы и влиянии деятельности человека;

содействие образованию в области устойчивого развития.

Инсталляция Monumento Mínimo

Неле АзеведоБразилия, Латинская Америка

Скульптура "Поддержка"

Лоренцо КвиннВенеция, Италия

"Поддержка" / Фото Halcyon Gallery

Работа призвана доказать, что все – в наших руках. Поэтому у нас есть шанс либо сохранить, либо разрушить наше глобальное наследие.

"Люди думают, что маленькие действия не имеют значения, но маленькие действия, совершаемые большим количеством людей, имеют большое значение. И мы должны оказывать давление на наши правительства, чтобы они предприняли серьезные действия", – делится автор.