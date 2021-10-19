В Японии ресторан внес в свое меню котлету по-киевски

Японская сеть ресторанов "Мацуноя" внесла в главное меню украинское блюдо – котлету по-киевски. Ее высоко оценили посетители заведения.

Тестировать визитку украинской кухни начали в августе. Попробовать ее можно было только в Токио.

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Детали

Украинское блюдо вызвало волну положительных отзывов от гостей ресторана. Поэтому котлету по-киевски решили внести в главное меню заведения, и теперь ее можно заказать по всей Японии.

Директор сети ресторанов "Мацуноя" Шюджи Сато радушно встретил посла Украины в Японии Сергея Корсунского. Во время встречи они обсудили кулинарную дипломатию между странами и перспективы будущего сотрудничества.

Встреча в посольстве / Фото твитер と ん か つ 松 の や 【公式】

Полный текст публикации と ん か つ 松 の や 【公式】

ウ ク ラ イ ナ 大使館 に 伺 い ま し た!

大使 の セ ル ギ ー · コ ル ス ン ス キ ー 様 (

@KorsunskySergiy

) に ウ ク ラ イ ナ の 魅力 を た っ ぷ り 教 え て 頂 き ま し た!

Спасибо

松 の や で 世界 の 味

~ ウ ク ラ イ ナ 編 ~

# チ キ ン キ エ フ

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