В Японии ресторан внес в свое меню котлету по-киевски
Источник:твітерとんかつ 松のや【公式】
Японская сеть ресторанов "Мацуноя" внесла в главное меню украинское блюдо – котлету по-киевски. Ее высоко оценили посетители заведения.
Тестировать визитку украинской кухни начали в августе. Попробовать ее можно было только в Токио.
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Детали
Украинское блюдо вызвало волну положительных отзывов от гостей ресторана. Поэтому котлету по-киевски решили внести в главное меню заведения, и теперь ее можно заказать по всей Японии.
Директор сети ресторанов "Мацуноя" Шюджи Сато радушно встретил посла Украины в Японии Сергея Корсунского. Во время встречи они обсудили кулинарную дипломатию между странами и перспективы будущего сотрудничества.
Встреча в посольстве / Фото твитер と ん か つ 松 の や 【公式】
Полный текст публикации と ん か つ 松 の や 【公式】
ウ ク ラ イ ナ 大使館 に 伺 い ま し た!
大使 の セ ル ギ ー · コ ル ス ン ス キ ー 様 (
@KorsunskySergiy
) に ウ ク ラ イ ナ の 魅力 を た っ ぷ り 教 え て 頂 き ま し た!
Спасибо
松 の や で 世界 の 味
~ ウ ク ラ イ ナ 編 ~
# チ キ ン キ エ フ
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