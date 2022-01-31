Японские школьники создали устройство, разрезающее пиццу на одинаковые кусочки

Наверное, все любят уютные посиделки с друзьями за пиццей и фильмом, или же тортиком и ароматным кофе. Однако разрезать блюдо на одинаково равные кусочки – непростая задача.

Японские школьники предложили способ разрешения этой проблемы. Так, они разработали специальное устройство, которое может сделать все за вас.

Интересно "Ни одной слезинки": в британских магазинах появился уникальный лук

Об устройстве

Уникальное изобретение способно разрезать любое круглое блюдо на выбранное вами количество кусочков. Для этого он применяет лазерные лучи, чтобы точно определить углы, под которыми следует разрезать продукт. Более того, устройство достаточно гигиенично, ведь во время процесса вообще не нужно касаться пищи.

Автор идеи – 16-летний студент Ватару Онода. Однажды его мама пыталась разрезать праздничный торт для семи членов семьи. Однако остался один дополнительный кусок, который пришлось разыграть на "камень, ножницы, бумагу" между детьми.

Парень работал в партнерстве с двумя друзьями: одноклассником Ринто Кимуру и студентом колледжа Мицуми Зайзеном. Они использовали собственные чертежи и компьютерную программу для расчета точных углов. Команда изобретателей представила свою разработку на 80-й выставке Куфу. Кроме того, они получили награду губернатора Оита.

Пока неизвестно, поступит ли устройство в продажу. Но, возможно, в обозримом будущем каждый желающий сможет воспользоваться его преимуществами на своей вечеринке.