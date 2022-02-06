"Экология в кадре": в Краматорске открылась важная выставка

В Краматорске открыли выставку под названием "Экология в кадре". Она призвана изучить историю становления экологии в Донецком регионе.

Выставка находится в центре ветеранов АТО и их семей "Рядом". Для посетителей она продлится в течение февраля.

Важно Сколько вторсырья McDonald's отдал на переработку в 2021 году: цифра впечатляет

Что известно

Чтобы воплотить замысел, организаторы использовали архивные материалы многочисленных музеев. Кроме того, присоединились и местные жители региона, предоставившие частные архивы.

Специалисты стремились продемонстрировать скрытые смыслы авторов исторических источников. Проект освещает проблемы чрезмерного потребления, переработки мусора и т.д. Одна из основных задач – осознать, что эти темы чрезвычайно актуальны и важны.

Для людей в прошлом была гораздо актуальнее проблема нехватки калорий. И на сколько правильно то, что мы с перспективы чрезмерного потребления обращаемся к людям XX века, которые не имели достаточно ресурсов и даже голодали,

– сказала историк и соорганизатор выставки Ирина Склокина.

Вам может это понравиться – Как правильно сортировать мусор: смотрите видео