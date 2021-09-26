"Эсмаус – Оселя" собирает средства на грузовой автомобиль: как поддержать

Общественная организация "Эсмаус – Оселя" собирает средства на покупку грузового автомобиля. Ежедневно активисты объезжают не менее 30 точек во Львове, где расположены контейнеры для сбора подержанных вещей.

Главная цель "оселян" – поддерживать бездомных и малообеспеченных людей. Кроме вещей им также предоставляют пищу, которую покупают за пожертвования, полученные от проданных в благотворительных магазинах вещей.

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"Эсмаус – Оселя" в цифрах:

30 контейнеров во всех районах Львова;

20 тонн вещей в неделю;

70% собранного направляют на повторное использование.

Сейчас мы ездим на старом грузовике, который нам подарили благотворители. Он часто ломается и это усложняет весь процесс сбора вещей, потому что они накапливаются у переполненных контейнеров и иногда портятся под дождем и снегом,

– говорится в сообщении.

Приобщиться

Поддержать организацию можно на платформе "Большая идея" с помощью кнопки "ФОНДИРОВАТЬ". Вырученную сумму удвоит Международный фонд "Возрождение".

Полный текст публикации "Эсмаус – Оселя":

НАДЕЕМСЯ НА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ! МЫ НЕ ПОДВЕДЕМ!

Мы, оселяны, что имели тяжелый опыт жизни на улице, а теперь решились жить в сообществе, вместе работаем, чтобы заработать на свое содержание и помогаем бедным за себя – тем людям, которые до сих пор живут на улице. В 2013 году мы поставили первые в Украине контейнеры для сбора вещей и вдохновили десятки городов повторить наш опыт. На сегодняшний день мы собираем вещи из 30-ти контейнеров, расположенных во всех районах Львова (в среднем 20 тонн в неделю) и 70% собранного направляем на повторное использование – раздаем бесплатно бездомным и малоимущим людям в специальном санитарно-гигиеническом пункте – Ячейки поддержки . Часть собранных вещей отдаем за пожертвование в благотворительных магазинах и на вырученные средства мы покупаем еду для бездомных. Ежедневно нам надо объехать как минимум 30 точек во Львове, чтобы собрать вещи, которые львовяне положили в контейнеры. Для этого нам нужен надежный грузовой автомобиль. Сейчас мы ездим старой грузовиком, которую нам подарили благотворители. Она часто ломается и это усложняет весь процесс сбора вещей, потому что они накапливаются у переполненных контейнеров и иногда портятся под дождем и снегом. ПОДДЕРЖИТЕ нашу инициативу по сбору денег на платформе Спильнокошт.

С новым автомобилем мы сможем эффективнее собирать вещи для переиспользования, поддержим еще больше нуждающихся людей и улучшим экологическую ситуацию в регионе. НАЖМИТЕ кнопку фондировать и вы поможете нам осуществлять нашу работу. Собранную на Спильнокошти сумма будет удвоена Международным фондом "Возрождение".