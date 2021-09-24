В Киев вернулись мобильные пункты приема отходов: детали и адреса

В Киеве в субботу, 25 сентября, организуют мобильные пункты приема отходов, которые могут забруднювтаы окружающей среды. Так, можно будет сдать любую технику, батарейки, лампы и текстильные отходы.

Для этого выбрали сентябрь, ведь именно в этом месяце отмечают Всемирный день уборки – 18 сентября. Поэтому киевлянам предлагают расчистить свое пространство.

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Где можно сдать отходы 25 сентября:

Станция метро "Академгородок" (VARUS, ТЦ ACADEM-CITY), 10:00 – 11:30;

станция метро "Лесная" (маркет-молл "Дарынок"), 10:00 – 11:30;

массив Виноградарь (ТРЦ Retroville), 12:15 – 13:45;

станция метро "Дарница" (ТЦ "Детский мир"), 12:15 – 13:45;

станция метро "Героев Днепра" (ТРЦ Dream Town-2), 14:30 – 16:00;

станция метро "Левобережная" (Novus), 14:30 – 16:00.

Какие отходы можно сдать

Абсолютно бесплатно можно будет сдать любую технику – от проводов до холодильников, от блендеров к стиральным машинам, от наушников до кондиционеров.

Некоторые отходы будут принимать только платно, поскольку их ценность не покрывает расходы на логистику, утилизацию и оплату труда. Среди них:

батарейки: 130 гривен за килограмм (или 1 штука - 3 гривны)

лампы от 5,80 гривны за штуку;

текстильные отходы: 4 гривны за килограмм.

Организаторы напоминают, что, которые содержатся в ее составе и могут загрязнять окружающую среду, а также - дарите ей вторую жизнь, ведь большое количество деталей можно использовать повторно.