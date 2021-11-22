Киевский спасатель отдал свою маску ребенку и вынес его из пожара: щемящие фото

В Киеве спасатель вынес малыша из охваченного огнем здания. Мужчина отдал свою маску ребенку, тем самым – спас ему жизнь.

Напомним, сегодня утром в столичном ЖК "Нивки-Парк" случился серьезный пожар. Причина – возгорание электрощитовых с 5 по 15 этаж.

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Пожар охватил многоквартирный дом по адресу проспект Победы, 67 А. Вызов зафиксировали в 11.03, а уже в 12.07 пожарным удалось ликвидировать пожар.

На объекте работало 35 пожарных и 11 единиц техники. Из жилищного комплекса эвакуировали 37 человек, в том числе – одного ребенка. К счастью, обошлось без жертв.

Во время пожара спасли ребенка / Фото Главное управление ГСЧС Украины в Киеве

Полный текст публикации ГСЧС:

22 ноября в 11:03 в Святошинском районе по проспекту Победы, 67 А в шестнадцатиэтажном жилом доме произошло возгорание электрощитовых с 5 по 15 этажа. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Проводится тушение пожара и эвакуация жителей. Подразделениями ГСЧС из лифтовой кабины высвобождены 5 человек.

На тушение пожара было привлечено 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. В 12:07 минут пожар ликвидирован.