Кто виноват в изменении климата: результаты исследования

Исследователи Корнелльского университета проанализировали многочисленные научные работы по изменению климата за 2012 – 2020 годы. Так, более 99,9% исследований констатируют, что этот процесс в основном вызван людьми.

Аналогичный документ был обнародован и в 2013 году. Тогда 97% исследований, проведенных с 1991 по 2012 год, показали, что деятельность человека – основная причина климатических изменений.

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Что известно

Ученые применили алгоритм, чтобы проанализировать 88 125 исследований. Из них только 28 были скептически настроены относительно роли человека в глобальном потеплении. Примечательно, что все они были опубликованы в изданиях, авторитетность которых является довольно спорной.

Крайне важно признать выбросы парниковых газов основной проблемой, чтобы мобилизоваться с целью внедрения новых решений по их сокращению. Уже сегодня мы являемся свидетелями разрушительного воздействия климатических бедствий на бизнес, людей и экономику,

– сказал декан Колледжа сельского хозяйства и наук о жизни в Корнелльском университете и соавтор статьи.

Мнение общественности и некоторых политиков все еще указывает на ложные убеждения. Однако большинство ученых пришли к консенсусу и уверенно заявляют – изменение климата вызвано деятельностью человека.

Действительно, показатель в 97% по 2013 оставил некоторые сомнения в научном консенсусе относительно воздействия человека на климат. Текущие же результаты полностью развеивают неопределенность.– сказал научный сотрудник Корнелльского университета и соавтор статьи Марк Лайнас.