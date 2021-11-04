В Луцке запустили "Волну добра", чтобы спасти мальчика с СМА

В Луцке стартовала традиционная благотворительная акция "Волна добра". Главная цель – поддержать мальчика с болезнью СМА Никиту Крыжного.

У маленького пациента спинальная мышечная атрофия. Он нуждается в препарате, стоимость которого составляет 2,3 миллиона долларов. Сейчас семья собирает средства на перелет в США с целью получения самого дорогого укола в мире.

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Покажем, что волна добра тем мощнее, чем больше объединяет искренних людей!

– призывают организаторы.

Детали акции

Благотворительная инициатива продлится до 19 декабря. Каждый желающий может:

присоединяться к мастер-классам в кафе-кондитерии "Старый город" или же лично их проводить;

передавать свои изделия (хендмейд, картины, книги и т.п.) для дальнейшей реализации в рамках акции;

популяризировать акцию с помощью репостов и постов в соцсетях;

призывать друзей и коллег присоединиться;

становиться волонтерами.

Все собранные товары будут реализованы 17 декабря, а вырученные средства – переданы для нужд Никиты Крыжного.

Полный текст публикации Департамента молодежи и спорта Луцкого городского совета:

Луцк готов запустить очередную Волну добра! Мы с радостью объявляем о старте благотворительной акции «Волна добра», которая уже стала традиционной. В этом году мы совместно с Вами будем помогать Никите Крестному, маленькому мальчику с болезнью СМА (SMA) – спинальная мышечная атрофия, нуждающаяся в самом дорогом препарате в мире (2,3 млн. долларов). Сегодня семья нуждается в ресурсах для осуществления перелета в Соединенные Штаты Америки для получения препарата. Акция продлится до 19 декабря. К этому времени мы призываем Вас: присоединяться к нашим мастер-классам в кафе-кондитерии «Старый город» или же лично их проводить; передавать свои изделия (хендмейд, картины, книги и т.п.) для дальнейшей реализации в рамках акции; делать репост нашего события и сообщений в целях информирования общественности; рассказывать об акции друзьям и коллегам; становиться волонтерами акции. 17 декабря 2021 все собранные нами в рамках акции товары и изделия будут реализованы с целью сбора средств для Никиты. Следите за дальнейшими анонсами и страницей события в сети Фейсбук. Не будем безразличны! Покажем, что волна добра тем мощнее, чем больше объединяет искренних людей! Разбудим наши сердца добром! Творческий калейдоскоп, Департамент молодежи и спорта Луцкого городского совета, Кофейня-кондитерия Старый Город, Солнечные дети Волыни-ВОГО "Даун-синдром". #волна_добрая