Во Львове открыли новую детскую кардиохирургию: все благодаря благотворителям

Во львовской клинической больнице скорой помощи открыли современное отделение детской кардиохирургии. Для маленьких пациентов уже обустроили 6 палат, со временем – появится еще 5.

Работы продолжались в течение 2 месяцев. Это стало возможным благодаря финансовому участию благотворителей.

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О кардиохирургии

Отделение детской кардиохирургии в больнице скорой помощи расположено на 7 этаже. Каждая палата нового блока будет полностью укомплектована мониторами, перфузорами и аппаратами ИВЛ. К слову, комнаты стилизованы – с изображениями моря и Эвереста.

Делаем все возможное, чтобы наши маленькие пациенты были в безопасности, ведь детская кардиохирургия – это одна из тяжелейших отраслей в медицине,

– рассказал Олег Самчук, генеральный директор больницы.

Отделение детской кардиохирургии / Фото Львовского городского совета

Львовская больница – единственный центр в Западной Украине, оказывающий кардиохирургическую помощь малышам с рождения.

В течение последних 2 недель команда львовских кардиохирургов вместе с ведущими специалистами Novick Cardiac Alliance (США) оперировали детей со всей страны. В общей сложности было прооперировано 25 детей, а еще более 50 – прошли обследование. Вскоре врачи из США вернутся в Украину и снова будут спасать маленьких борцов за жизнь. Всех, кто нуждается в срочной помощи или консультации, просят обращаться по телефонам: +380660180919 и +380671180919.