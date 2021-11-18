Во Львове жители многоэтажки высадили сад с топиарными фигурами

Во Львове жители многоэтажки сплотились и превратили территорию своего жилищного комплекса в красивый сад с топиарными фигурами.

В новом саду теперь "живут" слоны и динозавры. Также растут целые аллеи дубов и японских церцисов.

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Сад с топиарными фигурами

Это не Англия и не знаменитый Левенс-Холл. Это двор обычной львовской многоэтажки на улице Пасечной. Но скорее необычной! Благодаря людям, которые здесь живут,

– отмечают во "Львов. Градостроение".

Кроме дубов и церцисов, весной здесь ожидают и появление красивых цветов. Ведь совсем недавно жители высадили еще и 400 луковиц крокусов.

"Люди, вы крутые. И вы, безусловно, вдохновляете! Спасибо за хороший пример работы слаженной дружной общины", – говорится в сообщении.

Создание топиарного сада во Львове: смотрите фото

Сообщение "Львов. Градостроение":

Это не Англия и не знаменитый Левенс-Холл. Это двор обычной львовской многоэтажки на улице Пасечной. Но скорее необычной! Благодаря людям, которые здесь живут.

Объединившись, жители превратили территорию своего жилищного комплекса в невероятный сад с топиарными фигурами. В них здесь обитают слоны и динозавры, растут целые аллеи дубов и японских церсисов. А недавно еще и высадили 400 луковиц крокусов. Словом, невероятная красота! Можно себе представить, как здесь будет хорошо, когда это все разрастется и забуяет.

Люди, вы крутые. И вы определенно вдохновляете! Спасибо за хороший пример работы слаженной дружной общины.

Фото и информацию подсмотрели на странице Натальи Вербы в фейсбуке.