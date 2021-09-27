"Марафон для всех": преодолейте дистанцию за тех, кто не может бегать

2 октября в Киеве стартует инициатива "Марафон для всех". Украинцам предлагают преодолеть дистанцию длиной 1 километр вместо тех, кто мечтает бегать, но не может по тем или иным причинам.

Цель акции – поддержать марафонцев жизни. Это люди, которые не могут бегать из-за возраста, болезни или другие жизненные обстоятельства. Они заслуживают медаль благодаря своему несокрушимому характеру и силе воли.

Интересно Благодаря Семейной комнате юная Богданка может быть рядом с родными, пока преодолевает редкую болезнь

Детали

"Марафон для всех" уже успел стать традицией – его проводят в третий раз. Весной 2020 за марафонцев жизни бежали курьеры Новой почты. Осенью забег приобрел новый онлайновый формат, поэтому стал всеукраинским. В общем дистанции преодолели более 2 000 человек.

Чтобы усилить энергию поддержки на "Марафоне для всех" на этот раз, мы пригласили в забег особого гостя. Дистанцию ​​преодолеет человек, которого в прошлом году номинировали на участие как марафонца жизни,

– говорит бренд-амбасадор NewRun Инна Поперешнюк.

Присоединиться к инициативе

Чтобы поддержать особую акцию, нужно заполнить анкету по ссылке. Кроме того, вы можете доверить другому осуществить свое желание о медали, оставив свои контакты и историю. Заявки на участие будут принимать до 28 сентября. Регистрация на марафон – бесплатная.

2 октября, 15:00, улица Крещатик, 24. Жители других городов могут принять участие в марафоне онлайн. Стартовые наборы им передадут почте.

Как это будет происходить