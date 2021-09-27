"Марафон для всех": преодолейте дистанцию за тех, кто не может бегать
Источник:"Новая почта"
2 октября в Киеве стартует инициатива "Марафон для всех". Украинцам предлагают преодолеть дистанцию длиной 1 километр вместо тех, кто мечтает бегать, но не может по тем или иным причинам.
Цель акции – поддержать марафонцев жизни. Это люди, которые не могут бегать из-за возраста, болезни или другие жизненные обстоятельства. Они заслуживают медаль благодаря своему несокрушимому характеру и силе воли.
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Детали
"Марафон для всех" уже успел стать традицией – его проводят в третий раз. Весной 2020 за марафонцев жизни бежали курьеры Новой почты. Осенью забег приобрел новый онлайновый формат, поэтому стал всеукраинским. В общем дистанции преодолели более 2 000 человек.
Чтобы усилить энергию поддержки на "Марафоне для всех" на этот раз, мы пригласили в забег особого гостя. Дистанцию преодолеет человек, которого в прошлом году номинировали на участие как марафонца жизни,
– говорит бренд-амбасадор NewRun Инна Поперешнюк.
Присоединиться к инициативе
Чтобы поддержать особую акцию, нужно заполнить анкету по ссылке. Кроме того, вы можете доверить другому осуществить свое желание о медали, оставив свои контакты и историю. Заявки на участие будут принимать до 28 сентября. Регистрация на марафон – бесплатная.Время и место: 2 октября, 15:00, улица Крещатик, 24. Жители других городов могут принять участие в марафоне онлайн. Стартовые наборы им передадут почте.
Как это будет происходить
- 28 сентября набор участников будет завершен и образуются пары;
- 2 октября в 9.00 на локации участникам выдадут стартовые наборы для забега;
- 2 октября в 15.00 бегуны выйдут на дистанцию с наклейками на форме, где будут указаны имена героев, ради которых они преодолевают дистанцию.