В Мариуполе высадили новые сакуры

В Мариуполе продолжают прилагать максимум усилий к озеленению территорий. Недавно в городе высадили 211 молодых саженцев сакур.

Так, "Зеленстрой" подарил жизнь сакурам сорта "Канзан". Для них подготовили специальную землю, богатую минеральными удобрениями. Деревья будут расти на проспекте Мира – от драмтеатра до улицы Леваневского.

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Об озеленении города

С каждым годом в Мариуполе появляется все больше сакур. Неудивительно, ведь эти уникальные деревья действительно завораживают своей красотой. Специалисты отмечают, что им идеально подходят климатические условия города. Кроме того, сакура не нуждается в специальном уходе и повышенном внимании.

Ждем весны, ведь их красота подарит каждому вдохновение,

– говорится в сообщении.

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